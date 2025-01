Chi affronterà Sinner ai quarti degli Australian Open? I precedenti

Jannik Sinner ha raggiunto i quarti di finale agli Australian Open 2025. Il numero uno del mondo è uscito vincitore dal match con Holger Rune, battendo il danese in quattro set al termine di una partita sofferta e che ha visto l’altoatesino avere anche qualche problema di salute tra la fine del secondo parziale e le prime battute del terzo. Superato quel momento si è rivisto il vero Sinner, che ha poi travolto il danese nel quarto set.

Il numero uno del mondo non conosce ancora il nome del prossimo avversario, visto che lo sfidante di Sinner uscirà dalla sfida che completerà quest’oggi il programma sulla Rod Laver Arena tra l’idolo di casa Alex De Minaur e l’americano Alex Michelsen, che mai si era spinto così avanti in un torneo dello Slam.

Se dovesse vincere De Minaur, ci sarebbe il decimo scontro in carriera tra l’australiano e l’azzurro. Nei nove precedenti, però, la lotta tra i due è stata completamente impari, visto che Sinner ha vinto tutte le sfide finora giocate. Una supremazia schiacciante quella del numero uno del mondo, che ha perso solamente un set contro il nativo di Sydney e nel primo scontro a livello ATP della loro carriera nei quarti di finale dell’ATP 250 di Sofia (6-7 6-4 6-1).

Un monologo quello di Sinner contro l’australiano. Indimenticabili le due sfide di Coppa Davis, soprattutto quella dello scorso anno che è valsa poi anche la conquista del trofeo per l’Italia con un perentorio 6-3 6-0 da parte di Jannik. Solamente una volta De Minaur è riuscito a passare il turno contro Sinner, ma solo perchè l’azzurro non è sceso in campo, ritirandosi ancora prima di giocare l’ottava di finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy del 2023.

Sinner è imbattuto anche contro Michelsen. Non ci sono stati nove incontri come contro De Minaur, ma l’azzurro e l’americano si sono affrontati per due volte nella passata stagione. Il primo nel Masters 1000 di Cincinnati e vinto dall’azzurro con due combattuti set per 6-4 7-5, mentre il secondo agli US Open ed in questo caso Jannik non ha lasciato scampo all’americano. Il numero uno del mondo, infatti si è imposto nettamente per 6-4 6-0 6-2.

I numeri sono dunque tutti ampiamente dalla parte di Sinner, che punta dritto alla semifinale e, guardando al tabellone, forse già all’ultimo atto, dove potrebbe anche esserci una prima volta contro Carlos Alcaraz in una finale Slam.