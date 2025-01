Atletica oggi in tv, World Indoor Tour Belgrado 2025: orari, programma, streaming, italiani in gara

Dopo l’appuntamento inaugurale di Astana, andato in scena lo scorso sabato, quest’oggi si disputa a Belgrado la seconda tappa stagionale di livello gold del World Indoor Tour 2025 di atletica leggera. La capitale serba si appresta ad ospitare un meeting molto interessante nel percorso di avvicinamento verso i due grandi eventi della stagione al coperto: gli Europei di Apeldoorn (6-9 marzo) e i Mondiali di Nanchino (21-23 marzo).

Riflettori puntati in casa Italia su Zaynab Dosso, bronzo iridato in sala un anno fa a Glasgow nei 60 metri, che comincia il suo 2025 agonistico a Belgrado per mettersi alla prova e capire meglio il suo effettivo stato di forma. Oltre alla stella della velocità femminile azzurra saranno impegnati anche Elisa Di Lazzaro nei 60 ostacoli, Elena Bellò ed Eloisa Coiro negli 800 metri e Ossama El Kabbouri nei 1500, mentre il campione europeo indoor in carica dei 60 metri Samuele Ceccarelli ha dovuto dare forfait in extremis per problemi logistici (voli cancellati da Firenze causa maltempo).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, gli italiani in gara, il palinsesto tv e streaming della seconda tappa gold del World Indoor Tour di atletica 2025. Il meeting di Belgrado verrà trasmesso a partire dalle ore 16.30 in diretta tv su Sky Sport Arena; in diretta streaming su Sky Go e Now TV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO WORLD INDOOR TOUR BELGRADO 2025

Mercoledì 29 gennaio

15.40 60 ostacoli, batterie (femminile)

15.59 60 metri, batterie (maschile)

16.00 Salto in alto (femminile)

16.13 60 metri (femminile), batterie

16.35 400 metri (maschile)

16.40 Salto in lungo (maschile)

16.50 800 metri (femminile)

17.03 1500 metri (maschile)

17.23 Getto del peso (maschile)

17.29 3000 metri (femminile)

18.01 60 metri (femminile), finale

18.11 60 metri (maschile), finale

18.27 60 ostacoli (femminile), finale

PROGRAMMA WORLD INDOOR TOUR BELGRADO: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena, dalle 16.30 alle 18.30.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, dalle 16.30 alle 18.30.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA WORLD INDOOR TOUR BELGRADO

60 ostacoli (femminile): Elisa Di Lazzaro.

60 metri (femminile): Zaynab Dosso.

800 metri (femminile): Eloisa Coiro, Elena Bellò.

1500 metri (maschile): Ossama El Kabbouri.