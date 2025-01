LIVE Atletica, World Indoor Tour Belgrado 2025 in DIRETTA: attesa per Dosso, Ceccarelli e Coiro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Belgrade Indoor Meeting 2025, meeting internazionale in programma a Belgrado in Serbia. Arriva in Europa il massimo circuito mondiale dell’atletica al coperto, il World Indoor Tour Gold, e c’è tanta Italia nella seconda tappa in programma a Belgrado. Fari puntati sul bronzo mondiale dei 60 ed europeo dei 100 Zaynab Dosso e sul campione d’Europa dei 60 metri piani 2023 Samuele Ceccarelli che ha tanta voglia di riscatto dopo un 2024 non all’altezza delle aspettative.

Prende il via la stagione di Zaynab Dosso, protagonista del bronzo mondiale nei 60 metri indoor lo scorso anno. Questo primo appuntamento della sua annata sportiva rappresenta un importante banco di prova in vista degli Europei indoor di Apeldoorn (6-9 marzo) e dei Mondiali di Nanchino (21-23 marzo). Dosso, primatista italiana della specialità, affronterà un doppio impegno nella capitale serba: le batterie sono previste alle 16:13, mentre la finale è in programma alle 18:01. Tra le sue principali avversarie, spiccano la svizzera Ajla Del Ponte, finalista olimpica dei 100 metri a Tokyo, e l’australiana Torrie Lewis, argento mondiale Under 20 nei 200 metri. Lo scorso anno, Dosso ha riscritto il record italiano dei 60 metri per ben tre volte, avvicinandosi alla barriera dei sette secondi con un eccezionale 7.02. Questo risultato le ha permesso di conquistare il podio ai Mondiali indoor di Glasgow, oltre al bronzo europeo nei 100 metri a Roma e al record nazionale di 11.01 sulla distanza.

Tra gli uomini, i riflettori sono puntati su Samuele Ceccarelli (Fiamme Oro), campione europeo indoor, che punta a migliorare il suo recente debutto stagionale di 6.71 ottenuto ad Ancona. Ceccarelli sarà impegnato in due gare ravvicinate, con un’altra competizione prevista venerdì a Miramas, in Francia. Nel meeting di Belgrado, affronterà avversari di alto livello, tra cui l’americano Ronnie Baker e lo svedese Henrik Larsson. Dopo aver segnato un primato personale nei 400 metri al Memorial Giovannini (52.68), Eloisa Coiro (Fiamme Azzurre) si cimenterà negli 800 metri, dove troverà un’altra azzurra, Elena Bellò, reduce da un 4:10.72 nei 1500 metri in Lussemburgo. Le due italiane sfideranno la sudafricana Prudence Sekgodiso, finalista olimpica a Parigi.

Nei 60 ostacoli, Elisa Di Lazzaro (Carabinieri) tornerà in pista dopo il buon 8.11 registrato a Nantes, trovandosi di fronte avversarie di spicco come la polacca Pia Skrzyszowska e l’olandese Nadine Visser. Iscritto nei 1500 metri, invece, è Ossama El Kabbouri (Atl. Firenze Marathon). Il meeting di Belgrado vedrà anche la partecipazione di grandi campioni internazionali. Tra questi, il greco Miltiadis Tentoglou, dominatore del salto in lungo, e lo svedese Thobias Montler, che si prepara alla sfida del 16 febbraio a Torun contro l’azzurro Mattia Furlani.

Si inizia alle 16.00 circa.