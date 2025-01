Atletica, Alessia Succo emerge a 15 anni: splendido record sui 60 ostacoli. De Noni e De Masi brillanti

Alessia Succo ha ribadito di essere un prospetto davvero molto interessante per l’atletica tricolore e ad appena 15 anni ha siglato il record italiano under 18 dei 60 ostacoli (per le categorie giovanili bisognerebbe utilizzare il più corretto titolo di miglior prestazione nazionale di categoria). La piemontese si è infatti espressa in 8.19 sulla pista indoor di Fossano (in provincia di Cuneo), ritoccando di quattro centesimi il riscontro timbrato lo scorso anno da Sofia Pizzato.

La classe 2009 aveva avvicinato quel risultato in batteria (8.24), mentre due settimane fa a Padova si era fermato a 8.25. La portacolori dell’Atletica Settimese non si è accontentata e ha timbrato anche il primato italiano allieve sui 50 metri (distanza spuria), correndo in un brillante 6.49.

Arianna De Masi ha invece ritoccato di cinque centesimi il proprio personale sui 60 metri ad Ancona. La velocista milanese si è imposta in 7.32, precedendo di cinque centesimi una tonica Giada Carmassi (miglioratasi di undici centesimi). Da annotare anche il passo in avanti di Edoardo Luraschi, autore di un buon 6.70 (quindici centesimi meglio del precedente). A Padova, invece, Lorenza De Noni ha sfiorato il record italiano under 20 degli 800 metri, correndo in 2:04.11 a 23 centesimi dal primato di Marta Zenoni.