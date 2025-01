Atletica, Eyob Faniel quinto nella mezza maratona di Siviglia: miglior tempo negli ultimi tre anni

Eyob Faniel ha concluso al quinto posto la mezza maratona di Siviglia, andata in scena sotto una leggera pioggia. L’azzurro ha tagliato il traguardo con il tempo di 1:00.51, ovvero il suo miglior riscontro cronometrico sulla distanza negli ultimi tre anni. Il poliziotto era all’esordio in questa annata agonistica, dopo che nel 2024 ha conquistato la medaglia d’oro a squadre agli Europei e ha partecipato alle Olimpiadi di Parigi.

Il 32enne veneto, che in passato è stato anche primatista nazionale dei 21,097 km con il crono di 1h00:07 siglato a Siena Ampugnano nel 2021, ha aperto il suo 2025 nella località in cui ha corso le sue migliori Maratone: nel 2020 si espresse in 2h07:19 (record nazionale per tre anni), mentre nel 2024 chiuse con il personale di 2h07:09. La gara è stata vinta dal keniano Vincent Nyamongo Nyageo con 59:33 davanti ai francesi Felix Bour (1h00:00) e Valentin Gondouin (1h00:17).

Tra le donne, invece, si registra il quattordicesimo posto di Giovanna Epis (1h11:58), appena davanti a Rebecca Lonedo (1h12:11, al rientro dopo i problemi fisici dello scorso anno). L’ugandese Rebecca Chelangat si è imposta di forza in 1h07:18 davanti alla connazionale Annet Chemengich Chelangat (1h08:12) e all’etiope Yalganesh Eskemeche (1h08:50).