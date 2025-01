Atletica, ad Ancona i Campionati Italiani Juniores e Promesse indoor: test per tanti giovani talenti azzurri

Si preannuncia un weekend di fuoco per l’atletica giovanile azzurra, con il PalaCasali di Ancona che ospiterà tra sabato 1 e domenica 2 febbraio i Campionati Italiani Juniores e Promesse indoor 2025. Attesi ben 934 atleti, in rappresentanza di 213 società, per una manifestazione riservata a ragazzi nati nel 2006-2007 (Under 20) e nel 2003-2004-2005 (U23).

La rassegna tricolore al coperto sarà utile anche per il processo di selezione verso gli eventi giovanili internazionali principali della stagione, gli Europei U23 di Bergen a luglio e gli Europei U20 di Tampere ad agosto. Iscritti ad Ancona tre atleti che avevano fatto parte della delegazione italiana agli Europei di Roma 2024: l’astista Simone Bertelli, la saltatrice in alto Aurora Vicini e la velocista Carlotta Fedriga.

Tra i protagonisti più attesi del fine settimana c’è sicuramente Elisa Valensin, in gara nei 200 metri dopo aver demolito recentemente il record nazionale U20 indoor dei 400 proprio al PalaCasali in 53.04. Presenti anche gli altri cinque campioni individuali degli ultimi Europei U18 di Banska Bystrica: i marciatori Alessio Coppola e Serena Di Fabio, lo sprinter Diego Nappi (di scena nei 60 metri), l’ostacolista Kyan Escalona ed il giavellottista Pietro Villa, che si cimenta per l’occasione nel salto triplo.

Da monitorare con attenzione anche Stephen Awuah Baffour, reduce da un eccellente 6.61 a Sheffield nei 60, oltre agli altri velocisti Eduardo Longobardi, Yassin Bandaogo, Filippo Cappelletti e Alice Pagliarini, l’astista Great Nnachi e la marciatrice Giulia Gabriele. Attesi anche due medagliati degli ultimi Mondiali U20 di Lima, la triplista Erika Saraceni ed il saltatore in alto Matteo Sioli.