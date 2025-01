Atletica, Marcell Jacobs: “Punto ad una buona prestazione agli Europei indoor”

Sta per iniziare ufficialmente la stagione 2025 di Marcell Jacobs: l’azzurro, che esordirà a Boston domenica 2 febbraio, sarà poi in gara anche ai Millrose Games di New York, tappa Gold del World Indoor Tour, nei 60 metri indoor, in programma sabato 8 febbraio.

L’azzurro a New York sfiderà, tra gli altri, lo statunitense Trayvon Bromell, il britannico Zharnel Hughes ed il nipponico Abdul Sani Brown. Lo sprinter italiano punterà poi il mirino sugli Europei indoor di Apeldoorn, nei Paesi Bassi, previsti dal 6 al 9 marzo.

Jacobs, in un’intervista al podcast “Citius Mag“, rilanciata dall’ANSA, ha tracciato il percorso per questi primi mesi della nuova stagione: “I miei obiettivi immediati per il 2025 includono una buona prestazione agli Europei indoor e la costruzione di solide basi per la stagione all’aperto“.

L’italiano punterà poi ai Mondiali outdoor, previsti a settembre in Giappone: “La costanza e il miglioramento in ogni gara sono le mie priorità e il mio obiettivo è raggiungere il massimo nei momenti giusti, proprio come ho fatto nel 2024. Tornare a Tokyo sarà speciale, conservo così tanti bei ricordi. Spero di portare la stessa energia e sicurezza ai Mondiali“.