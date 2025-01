Atletica, Valensin sui 400 al Giovannini. Doualla per una nuova fiammata, debutta Sito, Sioli per volare

Sono attesi grandi nomi del panorama italiano al Memorial Alessio Giovannini, che andrà in scena sabato 18 gennaio al PalaCasati di Ancona in memoria del compianto giornalista punto di riferimento di Fidal. La tappa del World Indoor Tour (livello Challenger) sarà l’occasione per vedere in azione Elisa Valensin sui 400 metri, dopo che domenica ha esordito sui 60 ostacoli: la Campionessa d’Europa Under 18 sui 200 metri si cimenterà una distanza per lei inedita in sala, ma all’aperto ha siglato il record italiano di categoria con il 52.23 siglato agli ultimi Mondiali juniores. La 18enne lombarda incrocerà Eloisa Coiro, Ilari Accame, Rebecca Borga, Alessandra Bonora, Virginia Troiani e la slovena Anita Horvat.

Nel capoluogo marchigiano è annunciata anche Kelly Doualla, quindicenne lombarda che all’esordio tra le allieve ha riscritto i record italiani under 18 e under 20 dei 60 metri con 7.27. Confronto con big del panorama nazionale come Arianna De Masi e la junior Alice Pagliarini: ci si attende una nuova rasoiata da parte del giovane talento della velocità tricolore. Sui 60 metri al maschile c’è attesa per il confronto tra Samuele Ceccarelli (oro europeo indoor due anni fa) e Matteo Melluzzo (Campione d’Europa con la 4×100). Luca Sito farà il proprio debutto stagionale cimentandosi sui 400 metri: il primatista italiano del giro di pista all’aperto se la dovrà vedere con Vladimir Aceti, Riccardo Meli, Brayan Lopez, Lorenzo Benati.

Matteo Sioli proverà a decollare nel salto in alto: l’argento iridato tra gli under 20 farà la sua prima uscita da under 23, ma pochi giorni prima di Natale è volato a 2.25, siglando la miglior prestazione indoor di sempre per uno junior italiano. L’azzurro affronterà Edoardo Stronati, l’olandese Douwe Amels (campione d’Europa al coperto), il marocchino Saad Hammouda e lo slovacco Robert Ruffini, bronzo continentale juniores.