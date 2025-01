Gianmarco Tamberi sui social: “Forse è il momento di prendere quella decisione…”. Ritiro per Gimbo?

Titoli di coda? Lo scopriremo. Gianmarco Tamberi irrompe nella quotidianità sempre in maniera quasi deflagrante, ricordando quanto accaduto prima e durante le Olimpiadi di Parigi: i tanti problemi fisici che anche a poche ore dalla finale del salto in alto nella rassegna a Cinque Cerchi avevano inciso in negativo sulla sua prestazione.

L’ultima notizia dal fronte “Gimbo” arriva dal suo profilo Instagram, con una storia nella quale si è lasciato andare a una frase molto sibillina, che può dare adito a delle interpretazioni: “Forse è giunto il momento di prendere quella decisione…“, post scritto su sfondo nero. Che cosa si può dedurre da ciò?

L’atleta in grado di vincere tutto nella propria carriera (Europei, Mondiali e Olimpiadi), essendo anche il portabandiera con Arianna Errigo della spedizione olimpica in Francia all’anno scorso, vuol comunicare che il tempo dell’atleta fa parte del passato? Il Direttore Tecnico della Nazionale italiana, Antonio La Torre, in una serie di interviste al termine del 2024 aveva lasciato capire che ci fosse l’intenzione di proseguire nell’attività agonistica.

Allo stato attuale delle cose, tracce di allenamenti non ve ne sono, ma magari Tamberi potrebbe stupire nei prossimi giorni con alcune foto in pedana. La situazione è in evoluzione e non resta che attendere le decisioni definitive del campione marchigiano.