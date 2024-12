Volley, Perugia e Trento soffrono ma conquistano 3 punti. A Civitanova il big match della 13ma di Superlega

Prime della classe sugli scudi nella 13ª giornata di Superlega. Al successo di Piacenza nell’anticipo di ieri, fanno eco le vittorie non semplici di Perugia in casa contro Padova e di Trento sul campo di Taranto, mentre la Lube Civitanova, al rientro dal torneo mondiale in Brasile, travolge con un secco 3-0 l’Allianz Milano, reduce dalla battaglia di Champions con gli austriaci del Tyrol Innsbruck.

La Sir Susa Vim Perugia fatica più del previsto ma mantiene la velocità di crociera battendo 3-1 tra le mura amiche una coriacea Sonepar Padova. Nel primo set la squadra veneta mette a più riprese in difficoltà la capolista che ritrova in panchina Russo. Padova guadagna un piccolo vantaggio nel finale e lo fa fruttare fino al 25-23 che apre a sorpresa il match del PalaBarton. Perugia non si scompone e reagisce scattando avanti 8-5 nel secondo set e mantenendo il vantaggio fino al 25-21 che frutta il pareggio.

Nel terzo set netto il predominio degli umbri che scattano avanti 16-9 e resistono fino al 25-19. Torna l’equilibrio nel quarto set con Padova che riesce a tenere il vantaggio fino al 14-16 ma poi si deve arrendere alla rimonta degli umbri che si portano avanti sul 19-18 e non si fermano fino al 25-21 conclusivo. Per Perugia 19 punti di Ben Tara, 18 di Semeniuk, 14 di Plotnytskyi e 10 di Loser, per Padova unico in doppia cifra Porro con 22 punti.

Rientro in campionato dopo il secondo posto al Mondiale col brivido per l’Itas Trentino che sbanca Taranto non senza qualche difficoltà con il punteggio di 3-1. La squadra di Soli deve sudare le proverbiali sette camicie nel primo set quando, avanti 21-18, si fa raggiungere dai padroni di casa. Finale convulso ed è la squadra ospite ad avere la meglio con il punteggio di 32-30. Nel secondo set i pugliesi reagiscono e volano sul 16-13, riuscendo ad aumentare il vantaggio nella seconda parte fino al 25-19 che sigla il pareggio.

L’Itas, da grande squadra, mantiene i nervi saldi in avvio di terzo set quando Taranto sembra assoluto padrone di campo e si porta sull’8-3. L’Itas riesce a pareggiare nella parte centrale del set e nel finale prende il largo riuscendo ad avere la meglio con il punteggio di 25-20. Nel quarto set, dopo un avvio equilibrato, la Prisma Gioiella alza bandiera bianca e lascia via libera a Trento che se ne va e non si fa più riprendere fino al 25-15. In casa Trento 21 punti di Michieletto, 15 di Rychlicki, 14 di Flavio e 10 di Bartha, per Taranto Lanza top scorer con 19 punti, Gironi 12, Hofer 11, Alonso 10.

L’altra squadra reduce dal torneo iridato in Brasile piazza un successo molto importante nell’incontro più atteso della seconda giornata di ritorno: la Lube Civitanova supera 3-0 l’Allianz Milano e riaggancia Piacenza al terzo posto in classifica. Primo set senza storia con i marchigiani che partono forte sull’8-3 e non si fanno più avvicinare fino al 25-18 conclusivo.

In avvio di secondo set il primo barlume di equilibrio ma nella parte centrale ancora una volta la Lube piazza un paio di break micidiali e si apre la strada per il 2-0 (25-20). Più divertente ed equilibrato il terzo parziale con i padroni di casa che mantengono un piccolo vantaggio fino alla volata finale che premia la squadra di casa con il punteggio di 25-23. Per Civitanova 14 punti di Loeppky e 13 di Lagumdzija, mentre per Milano solo Reggers in doppia cifra con 17 punti.

Secondo successo consecutivo e primo tra le mura amiche per Grottazzolina che supera 3-1 Modena ed esce dalla zona retrocessione, lasciando Monza solitaria all’ultimo posto. Primo set all’insegna delle emozioni e dell’equilibrio con le squadre sempre molto vicine e Grottazzolina che annulla due set ball ai modenesi e ribalta la situazione per il 27-25 conclusivo. Ancora grande battaglia nel secondo set con Grottazzolina che non molla un centimetro sui tentativi di fuga di Modena e nel finale del set si appoggia a Petkovic che piazza gli attacchi vincenti per il 25-23 che significa 2-0.