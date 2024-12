Volley, Perugia e Trento: la fuga continua dopo la 15ma giornata! Piacenza vola, risveglio Monza

Perugia e Trento sempre più in fuga nelle prime due posizioni della classifica dopo il turno del “boxing day” di Superlega. Monza si risolleva e batte a sorpresa Civitanova raggiungendo all’ultimo posto Grottazzolina che conquista un punto sul campo di Verona. Bene Piacenza e Padova che vince lo spareggio salvezza contro Taranto.

La Sir Susa Vim Perugia non sbaglia un colpo e conquista la 13ma vittoria a fila battendo 3.0 tra le mura amiche la Valsa Group Modena nella sfida che si ripeterà fra una settimana nei quarti di finale di Coppa Italia. Gli umbri parte forte e distanzia da subito i gialloblù che non riescono a rimontare e si arrendono con il punteggio di 25-22 (muro di Plotnytskyi a chiudere).

Secondo parziale all’insegna dell’equilibrio: si gioca punto a punto con i modenesi avanti fino al 23-24. Perugia annulla due set ball e poi ribalta la situazione e vince ai vantaggi 27-25 con l’attacco di Plotnytskyi. Riparte meglio Modena che riesce a tenere a distanza la squadra di casa fino al 12-14 ma nel finale gli umbri superano i rivali e chiudono con il punteggio di 25-21. Per Perugia Plotnytskyi top scorer con 14 punti, 13 per Ishikawa, 10 per Ben Tara. Per Modena Buchegger ha messo a segno 17 punti, 11 a testa per Sanguinetti e Davyskiba.

Il big match del “boxing day” premia l’Itas Trentino che vince 3-0 la sfida casalinga con l’Allianz Milano al termine di un match a senso unico. I trentini mettono subito in chiaro le cose e dominano letteralmente il primo set lasciando a grande distanza i rivali (22-13) e vincendo 25-18. Nel secondo set si concentrano le emozioni: Milano scatta avanti sul 9-14, Bartha firma il pareggio dei trentini a quota 19, finale all’insegna delle emozioni con l’ace di Lavia che firma il 25-23 per l’Itas.

Nel terzo set Milano tiene il ritmo della squadra di casa fino al 10-9 ma Trento è implacabile e vola sul 15-11. Le distanze restano invariate e cci pemnsa Gabi Garcia a chiudere il match con il 25-19 che regala i tre punti all’Itas. Per Trento 17 punti di Michieletto, unico giocatore in doppia cifra, per Milano 16 punti di Louati e 13 punti dell’ex più atteso, Matej Kaziyski.

La Mint Monza riparte da una vittoria importantissima contro una Lube Civitanova a corrente alternata e saluta con due punti preziosi Ivan Zaytsev che partirà domani per la Turchia. La squadra brianzoli vince 3-2 dopo un match giocato in altalena dalle due squadre. La Mint domina il primo set e vince 25-13 il primo parziale a senso unico. Nel secondo set i monzesi partono forte ma vengono raggiunti e superati dalla squadra ospite che si impone con il punteggio di 25-22.

Nel terzo set la Mint tiene il ritmo dei marchigiani fino al 16-15, poi la Lube prende il largo e vince nettamente con il punteggio di 25-17 firmato dall’ace di Lagumdzija. Il terzo set è una battaglia lunghissima. Le due squadre restano vicinissime ed è inevitabile la soluzione ai vantaggi. Girandola di emozioni con la Mint che annulla tre match ball e poi ribalta la situazione fino al 31-29 siglato da Averill. Tie break molto equilibrato con Monza che ha qualcosa in più nel finale e vince 15-11 festeggiando il terzo successo stagionale. Per Monza 24 punti di Szwarc, 17 di Rohrs, 14 di Zaytsev, 13 di Averill, 11 di Beretta. Per la Lube Nikolov 17 punti, 16 per Lagumdzija, Chinenyeze e Bottolo.

La Gas Sales Bluenergy Piacenza prosegue nel suo momento magico e batte 3-1 anche l’insidiosa Cisterna, alla seconda battuta d’arresto consecutiva dopo quattro successi a fila. Piacenza parte forte e vince 25-21 un primo set nel quale gli emiliani sono sempre stati avanti. Nel secondo set Cisterna reagisce e nella parte centrale vola sul 16-11. Piacenza non riesce più a rimontare e i laziali si impongono con il punteggio di 25-22.

Terzo parziale emozionante: la Gas Sales parte forte e va sul 16-8 ma Cisterna non si arrende e torn lentamente sotto, piazzando una rimonta incredibile da 24-19. Sul 24-23 ci pensa Galassi in primo tempo a regalare il set a Piacenza sul 25-23. All’insegna dell’equilibrio anche il quarto parziale: soluzione ai vantaggi. Piacenza ha tre occasioni per chiudere il match ed è l’errore di Bayram a regalare il successo ai piacentini (27-25). Per Piacenza 19 i punti di Bovolenta, 12 per Kovacevic e Galassi, 10 per Maar. Peer Cisterna 20 punti di Faure, 15 di Nedeljkovic, 13 di Bayram e 12 di Ramon.

La Sonepar vince 3-1 la sfida salvezza tra le mura amiche con la Gioiella Prisma Taranto. Le due squadre avevano sempre perso nelle ultime quattro giornate e a sbloccarsi sono stati i veneti che sono partiti forte vincendo il primo set senza troppi problemi con un netto 25-19. Nel secondo set Padova guadagna un piccolo vantaggio nella parte iniziale e tiene a distanza i pugliesi fino al 25-21 conclusivo.

Nel terzo set Taranto si gioca il tutto per tutto per riaprire la partita. I pugliesi alzano il ritmo ma la Sonepar tiene il ritmo fino alla volata finale che premia la squadra ospite con il punteggio di 26-24. Nel quarto set prima parte all’insegna dell’equilibrio, poi allunga Padova sul 14-10 e apre la strada per un finale senza particolari sussulti che premia i veneti con il punteggio di 25-19. Per Padova Masulovic top scorer con 20 punti, Porro 15 punti e Sedlacek 14 punti. In casa Taranto 16 punti di Held e 14 di Hofer.

La Rana Verona soffre più del previsto per avere ragione al quinto set di Grottazzolina. Sembra tutto facile nei primi due set per la squadra veneta che domina in lungo e in largo, guadagna vantaggi importanti e si impone con i punteggi di 25-17 e 25-16. Nel terzo parziale arriva la reazione della Yuasa che resta in scia ai veneti fino al 17-15, poi piazza il sorpasso e riersce ad avere ma meglio con il punteggio di 25-23.

Nel quarto set Verona si spegne e Grottazzolina prende coraggio. I marchigiani volano sul 14-9 e Verona non riesce a rimontare fino al 25-17 conclusivo. Tie break all’insegna dell’equilibrio che premia la Rana con il punteggio di 15-13. Alla fine tutti contenti con i veronesi che restano nelle prime posizioni e Grottazzolina che resta a pari con Monza all’ultimo posto. Per Verona 20 punti di Keita, 18 di Mozic, 10 a testa per Cortesia e Zingel. Per Grottazzolina 19 punti di Tatarov, 17 di Fedrizzi, 13 di Demyanenko e 10 di Cvankiger.