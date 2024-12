Volley, Verona batte Taranto e infila la terza vittoria consecutiva in Superlega

Verona ha sconfitto Taranto con un secco 3-0 (25-20; 25-22; 25-15) nell’anticipo dell’undicesima giornata di Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Gli scaligeri hanno preso il comando delle operazioni nelle battute iniziali dei tre set e hanno poi controllato brillantemente la situazione di fronte al proprio pubblico, infilando così la terza vittoria consecutiva e chiudendo il girone d’andata con sette successi all’attivo.

Gli uomini di coach Rado Stoytchev si sono portati provvisoriamente al quarto posto in classifica generale con 21 punti all’attivo, a due lunghezze di distacco da Civitanova. La compagine veneta ha ora una lunghezza di vantaggio su Piacenza, che potrebbe però operare il controsorpasso battendo l’imbattuta Perugia nel match in programma domenica pomeriggio. Di sicuro le due compagine si incroceranno nel quarto di finale della Coppa Italia. Taranto resta ferma a dieci punti, appaiata a Padova al nono posto.

Prova sopra le righe da parte del bomber Noumory Keita, autore di 17 punti con il 67% in attacco. Prova di qualità anche da parte degli schiacciatori Rok Mozic (9 punti, 53% in fase offensiva) e Donovan Dzavoronok (6, 21%), in luce i centrali Lorenzo Cortesia (9 punti, 2 muri) e Aidan Zingel (7, 2 muri) sotto la guida di Konstantin Abaev, il libero Francesco D’Amico ha chiuso con il 56% in ricezione. A Taranto non sono bastati Filippo Lanza (15 punti) e Brodie Hofer (14).