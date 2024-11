Volley, Piacenza risolleva la testa e batte 3-0 Grottazzolina nell’anticipo della decima di Superlega

La Gas Sales Bluenergy Piacenza interrompe la serie negativa che durava da tre turni grazie al 3-0 rifilato al fanalino di coda Yuasa Grottazzolina che lascia il campo emiliano a testa alta ma che, nei momenti decisivi di un match giocato per alcuni tratti alla pari con i blasonati avversari, si deve arrendere in poco più di un’ora e mezzo di gioco. Non è ancora Piacenza spumeggiante di inizio stagione ma questa era una partita importante per la squadra di Anastasi che doveva uscire dal momento difficile con i tre punti importanti anche in chiave quarto di finale di Coppa Italia e che permettono, almeno per questa sera, alla Gas Sales di agganciare al terzo posto la Lube Civitanova in attesa delle gare di domani.

Non tutto, appunto, ha funzionato alla perfezione in casa piacentina. Qualcosa nella fase punto è da rivedere, la difesa e il muro sono stati efficaci solo a sprazzi ma tanto è bastato per superare una Yuasa mai doma che ha provato fino in fondo a sovvertire il pronostico ma che ha dovuto alzare bandiera bianca di fronte ai forti padroni di casa che gioiscono anche per aver ritrovato tutti i titolari.

Formazioni annunciate in campo con Piacenza che recupera definitivamente Simon (poi insignito del titolo di migliore in campo) e Kovacevic, alle prese con alcuni problemi fisici nelle scorse settimane. La squadra di casa sembra poter prendere comodamente il largo e vola sull’11-6 ma, esaurita la spinta finale, subisce ilritorno dei marchigiani che si avvicinano prima sul 16-13 e poi sul 19-16. Simon tiene il cambio palla fino al 21-18 e poi Grottazzolina si avvicina minacciosamente riuscendo ad agguantare la parità a quota 22 con Fedrizzi. Finale convulso con Romanò che regala il break a Piacenza che per vincere il set 25-23 sfrutta l’errore al servizio di Demyanenko.

Il secondo set procede fino alla parte centrale sul filo dell’equilibrio con le due formazioni che si danno battaglia a suon di cambi palla e con Piacenza che fatica a trovare continuità ed efficacia nel suo gioco. La Gas Sales Bluenergy trova il break decisivo di 4-1 portandosi sul 20-17 e poi con il muro di Galassi chiude ogni tentativo di rimonta della squadra marchigiana (23-19) e si apre la strada per il successo con il punteggio di 25-21.

Il terzo set nella prima parte vede l’ultimo tentativo degli ospiti di riaprire l’incontro. Grottazzolina gioca bene, per alcuni tratti esprime qualità e tiene il ritmo dei rivali, mette anche il naso avanti ma viene raggiunta a quota 15 e Piacenza piazza il break di 4-0 con Galassi al servizio che spinge gli emiliani sul 20-16. Il muro di Simon che firma il 22-17 è la pietra tombale sul match: Piacenza mantiene il cambio palla e vince 25-20 con l’errore al servizio di Petkovic.

In casa Piacenza 13 punti per Romanò e 12 per Simon, unici due giocatori in doppia cifra, mentre 9 sono stati i punti messi a segno da Maar. Per Grottazzolina 10 punti a testa per Fedrizzi e Petkovic.