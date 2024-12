Volley femminile, Serie A1 oggi in tv: orari partite, canali, programma, streaming

Oggi giovedì 26 dicembre si giocano sette partite valide per la 15ma giornata della Serie A1 di volley femminile: ci aspetta un Santo Stefano pirotecnico, con un intero turno campionato che animerà questo pomeriggio di festa. La tradizione si conferma anche quest’anno e gli appassionati potranno divertirsi con i svariati incontri in programma lungo tutto lo Stivale dopo il giorno di Natale.

Conegliano punta a proseguire la sua cavalcata solitaria al comando della classifica generale e di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso cercherà di regolare la neopromossa Talmassons. Le Pantere scenderanno in campo alle ore 17.00, in contemporanea con le grandi avversarie di Milano, impegnate invece nella tana di Roma con l’obiettivo di portare a casa un successo prezioso.

L’altra grande pretendente allo scudetto, ovvero Scandicci, incrocerà Firenze in un rovente derby toscane. Riflettori puntati anche sull’altra big del campionato: Novara cercherà di espugnare la tana di Pinerolo in uno dei due derby piemontesi di questa giornata, a braccetto con Chieri-Cuneo. Si preannunciano fuochi d’artificio tra Bergamo e Busto Arsizio, mentre Vallefoglia ospiterà Perugia.

Le danze si apriranno alle ore 15.30 con Bergamo-Busto Arsizio, poi si proseguirà alle ore 16.00 con Pinerolo-Novara. Alle ore 17.00 spazio a un poker di incontri: Conegliano-Talmassons, Chieri-Cuneo, Vallefoglia-Perugia, Roma-Milano. Alle ore 18.00 la chiusura con Scandicci-Firenze. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming su VBTV, per Bergamo-Busto Arsizio è prevista la diretta tv su RaiSportHD, mentre Pinerolo-Novara e Scandicci-Firenze saranno anche in diretta streaming su DAZN.

CALENDARIO SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE OGGI

Giovedì 26 dicembre

15.30 Bergamo vs Eurotek Uyba Busto Arsizio – Diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV

16.00 Wash4green Pinerolo vs Igor Gorgonzola Novara – Diretta streaming su VBTV, DAZN

17.00 Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Cda Volley Talmassons Fvg – Diretta streaming su VBTV; diretta live testuale su OA Sport

17.00 Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vs Honda Olivero Cuneo – Diretta streaming su VBTV

17.00 Megabox Ond. Savio Vallefoglia vs Bartoccini-Mc Restauri Perugia – Diretta streaming su VBTV

17.00 Smi Roma Volley vs Numia Vero Volley Milano – Diretta streaming su VBTV; diretta live testuale su OA Sport

18.00 Savino Del Bene Scandicci vs Il Bisonte Firenze – Diretta streaming su VBTV, DAZN