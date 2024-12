LIVE Conegliano-Talmassons, A1 volley femminile in DIRETTA: tornano in campo le campionesse del mondo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match valido per la quindicesima giornata della Serie A1 di volley femminile tra Conegliano e Talmassons. Testacoda tra le fresche campionesse del mondo venete e la neopromossa friulana dall’esito che sembra scontato. Fatiche del Mondiale per club e festeggiamenti che potrebbero aver distratto le leader indiscusse della classifica, che devono reimmergersi nel cammino verso i playoff da testa di serie numero uno.

Dinanzi al pubblico amico del PalaVerde le Pantere guidate da coach Santarelli vanno a caccia del quattordicesimo successo in altrettanti incontri di campionato. Probabilmente ci sarà spazio per le riserve di lusso della corazzata veneta, con Eckl, Seki, Adigwe, Lanier e Fahr che scalpitano. Occhi puntati come sempre sulle stelle Haak, Gabi, Zhu Ting, Chirichella e De Gennaro, con capitan Wolosz pronta a dare il consueto contributo.

Coach Barbieri cerca risposte invece dalle friulane dopo il brutto KO contro Roma. Kraiduba e Shcherban le principali armi per impensierire la capolista, con Strantzali e Botezat chiamate a mettere a terra punti pesanti per restare a contatto con le rivali.

La sfida della quindicesima giornata della Serie A1 femminile tra Conegliano e Talmassons inizierà alle 17.00.