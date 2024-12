LIVE Roma-Milano, A1 volley femminile in DIRETTA: sfida da vivere a Santo Stefano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Roma-Milano, match valevole per la quindicesima giornata della stagione regolare della Serie A1 2024-2025 di volley femminile. E’ arrivato uno dei momenti più attesi dell’anno, il Boxing Day. Trasferta insidiosa per la Vero Volley, opposta alla formazione capitolina per rimanere a contatto con Scandicci e Novara per la seconda posizione del campionato.

La Vero Volley ritorna in campo dopo l’esperienza nel Mondiale per Club conclusa in terza posizione. Un cammino che rispecchia ciò che ci si poteva aspettare dalla compagine di Stefano Lavarini, apparsa non sempre al meglio in questa stagione. Quest’ultimo aspetto lo si evince dalla classifica del campionato, dove le meneghine sono quarte a quota 28 punti. Fondamentali i tre punti per evitare di perdere ulteriori punti rispetto alle dirette concorrenti.

Roma invece ha bisogno di un gran risultato per provare a uscire dai bassifondi della graduatoria. Arduo il compito a cui le capitoline sono attese, ma senza pressioni e con l’aiuto del proprio pubblico le ragazze di coach Giuseppe Cuccarini possono provare a infastidire le avversarie. Quest’ultime poi potrebbero subire le scorie non smaltite del tutto legate all’avventura cinese per il Mondiale per Club: chissà che non possa materializzarsi l’impresa.

