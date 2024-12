United Cup 2025, il doppio misto regala il successo al Kazakistan: Spagna sconfitta 2-1 a Perth

Archiviata la prima sfida di quest’edizione 2025 della United Cup, competizione per nazioni a squadre miste che si terrà a Sydney e a Perth, in Australia. Al via 18 squadre nazionali, suddivise in sei gironi da tre per ciascuna delle due sedi citate. In ogni città le prime classificate e la migliore seconda disputeranno i quarti di finale, mentre si giocheranno a Sydney sia le semifinali che la finale.

Ebbene, alla RAC Arena di Perth si è tenuto il confronto tra Kazakistan e Spagna e sono stati i kazaki a spuntarla nel doppio misto. Ricordiamo che il format prevede due singolari (uno per gli uomini e uno per le donne) oltre al doppio citato. La formazione spagnola, che non aveva tra le sue fila i migliori rappresentanti (Carlos Alcaraz e Paula Badosa), ha dovuto alzare bandiera bianca.

Eppure, gli iberici avevano iniziato bene grazie alla nettissima affermazione di un Pablo Carreno Busta in ottime condizioni contro Alexander Shevchenko (n.78 ATP). Tanti errori da parte di quest’ultimo e solido l’attuale n.196 del mondo ad approfittarne con un perentorio 6-2 6-1.

Ci ha pensato Elena Rybakina (n.6 del mondo) a mettere le cose al loro posto, imponendosi in maniera chiara contro Jessica Bouzas Maneiro (n.54 WTA) sullo score di 6-2 6-3. Nel doppio misto, la coppia formata proprio da Rybakina e Shevchenko ha piegato le mire di Cavalle-Reimers/Carreno Busta in una partita molto tirata che si è decisa nel match tie-break: 7-6 (4) 6-7 (2) 10-7 lo score in favore dei kazaki.