Cambia il regolamento per i tornei ATP500: le conseguenze sulla programmazione dei tennisti

Ci sono dei cambiamenti in vista a livello ATP. Il massimo circuito internazionale del tennis maschile si presenterà in una veste un po’ diversa nel 2025. Ci si riferisce a un cambio di regolamento relativamente ai tornei della categoria “500”. Si parla dei bonus economici.

Il mutamento di spartito più importante è relativo al numero minimo di eventi di questa tipologia che i tennisti dovranno affrontare per poter ricevere il bonus. Dall’anno venturo, infatti, i giocatori saranno obbligati a prendere parte ad almeno cinque eventi “500”, uno in più rispetto ai quattro della stagione conclusa. Il tutto finalizzato all’accesso per la quota del montepremi, fissata a 3 milioni di dollari.

Oltre a ciò, i giocatori nella top-30 del ranking avranno l’obbligo di disputare almeno un torneo per ciascuna delle tre categorie stabilite e, per poter aspirare al bonus, dovranno completare la successione dei cinque tornei includendo in questa cerchia però anche il Masters1000 di Montecarlo nella programmazione.

Sarà interessante capire in che modo questi cambiamenti andranno a incidere sulle scelte dei tennisti, sempre più attenti a misurare le loro presenze nei vari tornei per non avere ripercussioni dal punto di vista fisico.