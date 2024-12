Chi affronterà Sinner nelle esibizioni prima degli Australian Open: il format sarà particolare

Così come accaduto nel 2024, anche ad inizio 2025 Jannik Sinner non disputerà tornei ufficiali prima degli Australian Open di tennis: il tennista italiano, invece del Kooyong Classic, giocato in questa stagione, nella prossima scenderà in campo nell’Australian Open Opening Week.

Nella settimana precedente il primo torneo stagionale dello Slam, infatti, l’azzurro sarà impegnato a Melbourne, così come altri tennisti di primo piano quali lo spagnolo Carlos Alcaraz, gli australiani Alex de Minaur ed Alexei Popyrin, la cinese Qinwen Zheng ed il serbo Novak Djokovic.

L’Australian Open Opening Week consta di una serie di match d’esibizione previsti dal 7 al 10 gennaio: il primo avversario di Sinner, martedì 7, sarà il padrone di casa australiano Alexei Popyrin, mentre non è stato ancora definito l’avversario dell’italiano della sfida di venerdì 10.

A night with Novak, invece, sarà una serata in cui il protagonista sarà il serbo Novak Djokovic: il balcanico giocherà due incontri consecutivi giovedì 9 gennaio. Il format prevede che non ci sia un vincitore del torneo a fine settimana, ma si tratta di mere sfide per divertire il pubblico.

ESIBIZIONI OPENING WEEK AUSTRALIAN OPEN 2025

Martedì 7 gennaio 2025 – “The Next Wave and Red Bull Bassline”

06.00 Jannik Sinner – Alexei Popyrin

09.00 Red Bull Bassline – Partecipanti da definire

Mercoledì 8 gennaio 2025 – “The Rising Stars”

07.00 Qinwen Zheng – avversaria da definire

09.00 Carlos Alcaraz – Alex de Minaur

Giovedì 9 gennaio 2025 – “A Night with Novak”

09.00 Due match con Novak Djokovic & friends (avversari da definire)

Venerdì 10 gennaio – “The Game Changers”

07.00 Carlos Alcaraz – Alexei Popyrin

09.00 Jannik Sinner – avversario da definire