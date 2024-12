United Cup 2025, le favorite: USA e Polonia le più complete, Italia mina vagante

L’inizio della stagione tennistica 2025 è sempre più vicino e i preparativi tra Sydney e Perth sono già iniziati: dal 27 dicembre scatterà la United Cup, la competizione che comprende un totale di 18 nazioni che si compongono di tre uomini e tre donne. Al via ci sarà anche l’Italia che può svolgere un ruolo in questa manifestazione.

Le favorite principali sono Stati Uniti e Polonia che sembrano le più complete tra settore maschile e settore femminile. Gli Stati Uniti al maschile possono contare sul numero 4 del mondo Taylor Fritz che ha concluso alla grande il 2024 e vorrà ricominciare alla grande dall’Australia in condizioni che si addicono molto al suo gioco. Al femminile c’è Coco Gauff, numero 3 del mondo: anche lei ha disputato un finale di anno molto convincente culminato con il successo alle WTA Finals. Molto completa anche la squadra polacca che lo scorso anno si fermò in finale contro la Germania: da una parte un solido Hubert Hurkacz, dall’altra un’eccellenza come Iga Swiatek.

Discretamente strutturate anche Grecia e Germania: gli ellenici si presentano con Stefanos Tsitsipas e Maria Sakkari, entrambi a caccia di riscatto dopo un 2024 piuttosto insoddisfacente per entrambi. Dall’altra i campioni in carica tedeschi che videro come eroe Alexander Zverev insieme a Laura Siegemund: il n.2 del mondo può battere tutti nei singolari maschili e in doppio misto può dare un contributo insieme alla veterana di Filderstadt.

Italia che si presenta invece come una vera e propria mina vagante all’interno di questa manifestazione: Flavio Cobolli è un buonissimo singolarista e può giocarsela anche con giocatori di prima fascia, Jasmine Paolini si presenta come n.4 del mondo e non parte battuta contro nessuno, oltre che favorita con molte. Inoltre c’è la risorsa doppio misto: Vavassori ed Errani sono campioni Slam e giocheranno tutti i Major insieme quest’anno dopo il successo allo US Open, quindi una coppia temibile per tutta la concorrenza.