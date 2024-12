Tabellone Coppa Italia volley femminile 2025: accoppiamenti semifinali, date, orari

Saranno Conegliano, Scandicci, Milano e Novara le protagoniste della Final Four della Coppa Italia 2025 di volley femminile, che si disputerà all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) da sabato 8 a domenica 9 febbraio. Le prime quattro teste di serie del tabellone (stabilite in base alla classifica del girone d’andata di Serie A) hanno rispettato il pronostico della vigilia, facendo valere il fattore campo nei quarti di finale e raggiungendo il penultimo atto della manifestazione.

Conegliano, ancora imbattuta dopo 14 giornate di regular season in campionato, si presenta alla Final Four con l’obiettivo di vincere la sesta Coppa Italia consecutiva (la settima in totale) dopo un 2024 semplicemente perfetto in cui ha conquistato ben cinque titoli a livello nazionale e internazionale. Le venete affronteranno Novara nella prima semifinale, mentre Scandicci e Milano si contenderanno l’altro posto in palio per la finale.

Gli orari esatti delle partite verranno definiti nei prossimi giorni. Le semifinali si svolgeranno sabato 8 febbraio, mentre la finale andrà in scena sempre all’Unipol Arena di Bologna domenica 9 febbraio. Di seguito il tabellone, gli accoppiamenti delle semifinali e le date esatte della Final Four della Coppa Italia 2025 di volley femminile.

TABELLONE COPPA ITALIA VOLLEY FEMMINILE

Conegliano (1) vs Novara (4)

Scandicci (2) vs Milano (3)

CALENDARIO COPPA ITALIA VOLLEY FEMMINILE

Sabato 8 febbraio

Orario da definire Semifinale 1: Conegliano vs Novara

Orario da definire Semifinale 2: Scandicci vs Milano

Domenica 9 febbraio

Orario da definire Finale Coppa Italia volley femminile

PROGRAMMA COPPA ITALIA VOLLEY FEMMINILE: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai (palinsesto dettagliato da definire).

Diretta streaming: Rai Play, DAZN, VBTV.

Diretta Live testuale: OA Sport.