Calendario Mondiali volley 2025: orari giorno per giorno, tv, quando gioca l’Italia

I Mondiali 2025 di volley maschile si disputeranno nelle Filippine dal 12 al 28 settembre, con una formula totalmente rivista rispetto al recente passato: parteciperanno 32 squadre (otto in più rispetto alle ultime edizioni), che sono state suddivise in otto gironi da quattro compagini ciascuno, le prime due classificate accederanno agli ottavi di finale, dove inizierà la fase a eliminazione diretta, senza la disputa di ulteriori gironi come accadeva in precedenza.

L’Italia volerà in Asia per andare a caccia del quinto titolo iridato della propria storia, cercando di difendere quello conquistato nel 2022. Simone Giannelli e compagni saranno tra le favorite della vigilia insieme a Francia (Campionessa Olimpica), Polonia (Campionessa d’Europa), Brasile, USA, senza dimenticarsi di outsider come Slovenia, Olanda, Serbia, Giappone, Canada. La nostra Nazionale è stata inserita nella Pool F insieme a Ucraina, Belgio e Algeria.

I ragazzi del CT Fefé De Giorgi non dovrebbero avere grossi problemi a superare il raggruppamento e teoricamente anche a chiudere al comando, lanciandosi con ottimismo verso i primi due turni a eliminazione diretta: l‘incrocio per ottavi e quarti sarà con il gruppo C che comprende Francia, Argentina, Finlandia, Corea del Sud. Gli azzurri saranno verosimilmente obbligati a battere i transalpini se vorranno accedere alle semifinali e inseguire il titolo a Manila, dove la competizione sbarcherà per la prima volta nella storia.

La Polonia Campionessa d’Europa se la dovrà vedere con Olanda, Qatar e Romania nel girone B, mentre nel gruppo H figurano due big come Brasile e Serbia insieme Cechia e Cina. Gli USA affronteranno Cuba, Portogallo e Colombia nel gruppo D, mentre la Pool E propone Slovenia, Germania, Bulgaria e Cile. Le Filippine saranno testa di serie in un gruppo di livello modesto con Iran, Egitto e Tunisia. Giappone, Canada, Turchia e Libia animeranno invece il gruppo G.

L’Italia esordirà domenica 14 settembre alle ore 15.30 contro l’Algeria, poi sfiderà il Belgio martedì 16 settembre (ore 15.30) e chiuderà la fase a gironi contro l’Ucraina nella giornata di giovedì 18 settembre (ore 15.30). Di seguito il calendario dei Mondiali 2025 di volley maschile, il programma dettagliato, gli orari dei vari incontri. Tutte le partite dell’Italia saranno trasmesse in diretta tv sui canali della Rai, l’assegnazione dei diritti degli altri incontri deve ancora essere comunicata (sicuramente saranno tutti su VBTV).

GIRONI MONDIALI VOLLEY 2025

GRUPPO A: Filippine, Iran, Egitto, Tunisia.

GRUPPO B: Polonia, Olanda, Qatar, Romania.

GRUPPO C: Francia, Argentina, Finlandia, Corea del Sud.

GRUPPO D: USA, Cuba, Portogallo, Colombia.

GRUPPO E: Slovenia, Germania, Bulgaria, Cile.

GRUPPO F: Italia, Ucraina, Belgio, Algeria.

GRUPPO G: Giappone, Canada, Turchia, Libia.

GRUPPO H: Brasile, Serbia, Cechia, Cina.

ACCOPPIAMENTI FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA MONDIALI VOLLEY 2025

Ottavi di finale

A1 vs H2

H1 vs A2

D1 vs E2

E1 vs D2

B1 vs G2

G1 vs B2

C1 vs F2

F1 vs C2

Quarti di finale

QF1: Vincente A1 vs H2 – Vincente H1 vs A2

QF2: Vincente B1 vs G2- Vincente G1 vs B2

QF3: Vincente C1 vs F2- Vincente F1 vs C2

QF4: Vincente D1 vs E2- Vincente E1 vs D2

Semifinali

Semifinale 1: Vincente QF1 – Vincente QF4

Semifinale 2: Vincente QF2 – Vincente QF3

CALENDARIO MONDIALI VOLLEY 2025

Venerdì 12 settembre

13.00 Filippine vs Tunisia (gruppo A)

Sabato 13 settembre

04.00 USA vs Colombia (gruppo D)

04.30 Canada vs Libia (gruppo G)

07.30 Cuba vs Portogallo (gruppo D)

08.00 Giappone vs Turchia (gruppo G)

11.30 Germania vs Bulgaria (gruppo E)

12.00 Paesi Bassi vs Qatar (gruppo B)

15.00 Slovenia vs Cile (gruppo E)

15.30 Polonia vs Romania (gruppo B)

Domenica 14 settembre

04.30 Argentina vs Filippine (gruppo C)

07.30 Iran vs Egitto (gruppo A)

08.00 Ucraina vs Belgio (gruppo F)

11.30 Serbia vs Cechia (gruppo H)

12.00 Francia vs Corea del Sud (gruppo C)

15.00 Brasile vs Cina (gruppo H)

15.30 Italia vs Algeria (gruppo F)

Lunedì 15 settembre

04.00 Cuba vs Colombia (gruppo D)

04.30 Turchia vs Libia (gruppo G)

07.30 Germania vs Cile (gruppo E)

08.00 Giappone vs Canada (gruppo G)

11.30 Slovenia vs Bulgaria (gruppo E)

12.00 Paesi Bassi vs Romania (gruppo B)

15.00 USA vs Portogallo (gruppo D)

15.30 Polonia vs Qatar (gruppo B)

Martedì 16 settembre

04.00 Brasile vs Cechia (gruppo H)

04.30 Argentina vs Corea del Sud (gruppo C)

07.30 Iran vs Tunisia (gruppo A)

08.00 Ucraina vs Algeria (gruppo F)

11.30 Filippine vs Egitto (gruppo A)

12.00 Francia vs Finlandia (gruppo C)

15.00 Serbia vs Cina (gruppo H)

15.30 Italia vs Belgio (gruppo F)

Mercoledì 17 settembre

04.00 Portogallo vs Colombia (gruppo D)

04.30 Qatar vs Romania (gruppo B)

07.30 Bulgaria vs Cile (gruppo E)

08.00 Canada vs Turchia (gruppo G)

11.30 USA vs Cuba (gruppo D)

12.00 Polonia vs Paesi Bassi (gruppo B)

15.00 Slovenia vs Germania (gruppo E)

15.30 Giappone vs Libia (gruppo G)

Giovedì 18 settembre

04.00 Brasile vs Serbia (gruppo H)

04.30 Finlandia vs Corea del Sud (gruppo C)

07.30 Egitto vs Tunisia (gruppo A)

08.00 Belgio vs Algeria (gruppo F)

11.30 Filippine vs Iran (gruppo A)

12.00 Francia vs Argentina (gruppo C)

15.00 Cechia vs Cina (gruppo H)

15.30 Italia vs Ucraina (gruppo F)

Sabato 20 e domenica 21 settembre

Ottavi di finale, orari da definire

Mercoledì 24 e giovedì 25 settembre

Quarti di finale, orari da definire

Sabato 27 settembre

Semifinali, orari da definire

Domenica 28 settembre

Finali, orari da definire

PROGRAMMA MONDIALI VOLLEY 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: le partite dell’Italia sui canali Rai, l’assegnazione degli altri incontri è da definire.

Diretta streaming: le partite dell’Italia su Rai Play; tutti gli incontri su VBTV, eventuale altra assegnazione da definire.