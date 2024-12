Volley femminile, Conegliano non si distrae: l’Imoco batte 3-0 Vallefoglia ed è la quarta semifinalista di Coppa Italia

Nessuna sorpresa al PalaVerde di Villorba. La Prosecco Doc Imoco Conegliano batte 3-0 la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia nell’ultimo dei quarti di finale di Coppa Italia ed è la quarta semifinalista della Final Four di Coppa Italia che si terrà a Bologna nel primo weekend di febbraio. Non è stata una passeggiata per la squadra di Santarelli che ha dovuto faticare più del previsto soprattutto nel secondo e nel terzo set contro un Vallefoglia che non ha voluto interpretare il ruolo di sparring partner, pur dovendosi arrendere in tre set, come tutte le squadre che hanno fatto visita a Conegliano quest’anno.

Santarelli non vuole rischiare e schiera la formazione titolare. Pronti, via e Conegliano mette subito in chiaro le cose scattando sull’11-7 nel primo parziale. Vallefoglia non molla e resta in scia della capolista fino al 17-15. A quel punto le venete piazzano la loro proverbiale accelerazione e lasciano sul posto le rivali portandosi sul 19-15 con un doppio attacco di Gabi. Il vantaggio si dilata ed è un errore di Perovic al servizio a regalare il successo alle padrone di casa: 25-18.

Nel secondo parziale, dopo una prima parte all’insegna dell’equilibrio (9-9), arriva il break micidiale a favore di Conegliano targato Zhu e Fahr e, con il parziale di 8-1, le venete si portano sul 17-10. Il set, però, non è finito perché Vallefoglia rischia qualcosa in più al servizio e sfrutta anche una certa rilassatezza delle venete per portarsi fino al 22-19 con il muro di Carletti. Ancora uno strappo di Vallefoglia permette alle marchigiane di portarsi addirittura a -1 sul 23-22 ma l’errore di Weitzel al servizio e il muro di Zhu spengono gli entusiasmi della squadra ospite e regalano il 25-22 a Conegliano.

In avvio di terzo set Conegliano parte forte e mette in difficoltà Vallefoglia, portandosi sul 13-8. Bici suona la carica e Vallefoglia si riporta sotto fino al 13-11, salvo poi, a causa di un paio di errori, di ritrovarsi nuovamente a -4 sul punteggio di 18-14. Conegliano sembra viaggiare senza troppe difficoltà fino al 21-17 ma l’errore di Fahr in primo tempo e la slash di Weitzel riportano sotto le marchigiane sul 21-20 esattamente come nel set precedente. La Prosecco Doc Imoco riparte di slancio e, con l’errore di Giovannini ed il doppio attacco di Haak, allunga fino al 24-20 prima che un’invasione regali alle venete la decima partecipazione alla Final Four di Coppa Italia.

In casa Conegliano 16 i punti di Isabelle Haak, 14 per Gabi, 13 per Fahr e 10 per una Zhu sempre decisiva. In casa Megabox Ondulati del Savio 16 i punti di Bici, unica atleta in doppia cifra, 8 per Weitzel e 6 per Giovannini.