Squash, Italia ancora sconfitta ad Hong Kong nei Mondiali a squadre

Altra giornata avara di soddisfazioni per l’Italia ad Hong Kong (Hong Kong Cina), sede dei Mondiali a squadre 2024 di squash: la selezione femminile, impegnata nei quarti di finale del tabellone per il 13° posto cede alla Spagna per 0-2 e scivola nel draw per la 17ma piazza, dove affronterà il Sudafrica in semifinale.

Battuta d’arresto anche per la formazione maschile nella seconda fase a gironi per il 17° posto: la sconfitta per 0-3 patita per mano del Kuwait costringe gli azzurri a disputare il tabellone per la 23ma posizione, dove sfideranno le Filippine in semifinale.

L’Italia femminile perde i due match disputati nel tie contro la Spagna, con Cristina Tartarone e Flavia Miceli sconfitte entrambe in tre game, mentre non viene disputato il match di Monica Menegozzi: le azzurre scivolano nel tabellone per il 17° posto e domani giocheranno contro il Sudafrica.

La Nazionale maschile, invece, protagonista nella Pool B della seconda fase, che mette in palio il 17° posto, viene battuta per 0-3 anche dal Kuwait. Gli azzurri sono stati così inseriti nel tabellone che assegnerà il 23° posto, nel quale se la vedranno domani con le Filippine.

TORNEO FEMMINILE

Tabellone per il 13° posto

Quarti di finale

Spagna-Italia 2-0

Marta Dominguez-Cristina Tartarone 11-5 11-9 11-5 1-0 31m

Cristina Gomez-Monica Menegozzi match non disputato

Ona Blasco-Flavia Miceli 11-5 11-7 11-3 1-0 20m

Tabellone per il 17° posto

Semifinali

Italia-Sudafrica domani

Colombia-Corea del Sud domani

TORNEO MASCHILE

Seconda fase a gironi per il 17° posto

Pool B

Italia-Kuwait 0-3

Omar Zaki Masoud-Athbi Hamad 7-11 8-11 6-11 0-1 33m

Filippo Conti-Mohammad Al Khanfar 4-11 7-11 8-11 0-1 32m

Lorenzo Staurengo-Jassim Adel Al Ghareeb 5-11 11-8 8-11 6-11 0-1 39m

Risultati

Italia-Giappone 0-3

Italia-Kuwait 0-3

Giappone-Kuwait 3-0

Classifica

1 Giappone 4

2 Kuwait 2

3 Italia 0

Terza fase ad eliminazione diretta per il 23° posto

Semifinali

Filippine-Italia domani

Australia-Cina domani