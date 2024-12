Squash, Cristina Tartarone e Monica Menegozzi regalano all’Italia la prima vittoria ai Mondiali a squadre 2025

Arriva la prima gioia per l’Italia ad Hong Kong (Hong Kong Cina), sede dei Mondiali a squadre 2024 di squash: la selezione femminile, impegnata negli ottavi di finale del tabellone per il 13° posto piega Macao Cina per 2-1 e passa ai quarti, dove affronterà la Spagna. Sconfitta per la formazione maschile nella seconda fase a gironi per il 17° posto, battuta per 0-3 dal Giappone.

All’Italia femminile bastano i primi due match per avere la meglio su Macao Cina: il merito è di Cristina Tartarone e Monica Menegozzi, vittoriose entrambe in rimonta per 3-1 nei rispettivi incontri, che permettono alla compagine azzurra di evitare il tabellone per il 21° posto. A punteggio acquisito arriva la sconfitta indolore di Beatrice Filippi. Il cammino verso il 13° posto continuerà domani contro la Spagna.

La Nazionale maschile, invece, inserita nella Pool B della seconda fase, che mette in palio il 17° posto, esce nettamente sconfitta anche contro il Giappone, vittorioso con un netto 0-3 senza lasciare neppure un game dei nove giocati agli azzurri, vincendo tutte le sfide per 0-3. Domani gli azzurri sfideranno il Kuwait per cercare l’accesso alla terza fase nel girone per il 20° posto.

TORNEO FEMMINILE

Tabellone per il 13° posto

Ottavi di finale

Italia-Macao Cina 2-1

Cristina Tartarone-Gigi Yeung 8-11 11-1 16-14 11-6 1-0 35m

Monica Menegozzi-Wai Leng Yeung 9-11 11-7 11-8 11-1 1-0 34m

Beatrice Filippi-Kwai Chi Liu 7-11 6-11 2-11 0-1 28m

Quarti di finale

Spagna-Italia domani

TORNEO MASCHILE

Seconda fase a gironi per il 17° posto

Pool B

Italia-Giappone 0-3

Omar Zaki Masoud-Tomotaka Endo 9-11 7-11 9-11 0-1 31m

Filippo Conti-Naoki Hayashi 6-11 6-11 5-11 0-1 27m

Lorenzo Staurengo-Shota Yasunari 6-11 0-11 7-11 0-1 29m

Risultati

Italia-Giappone 0-3

Italia-Kuwait domani

Giappone-Kuwait domani

Classifica

1 Giappone 2

2 Kuwait 0

3 Italia 0