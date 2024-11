Squash, i convocati dell’Italia per i Mondiali a squadre: comincia il cammino verso Los Angeles 2028

Da lunedì 9 a domenica 15 dicembre Hong Kong ospiterà i Campionati Mondiali a squadre 2024 di squash, sia al maschile che al femminile. Si tratta di una prima volta assoluta in cui uomini e donne giocheranno contemporaneamente (e nella stessa località) la più importante manifestazione internazionale di questa disciplina.

Nella splendida cornice dell’Hong Kong Football Club, sede della rassegna iridata in cui sono stati installati due campi in vetro, saranno impegnate complessivamente 49 formazioni (26 maschili e 23 femminili) per un totale di 195 giocatori coinvolti.

Italia presente in entrambi i settori, con l’obiettivo di ben figurare e proseguire positivamente il percorso di avvicinamento verso il debutto olimpico dello squash in occasione dei Giochi di Los Angeles 2028. Il team femminile è stato inserito nel gruppo C con India, Belgio e Colombia, quello maschile affronterà Pakistan, Perù e Hong Kong nel girone H.

Il Direttore Generale delle Nazionali azzurre Davide Babini ha convocato per i Mondiali a squadre 9 atleti: Beatrice Filippi, Monica Menegozzi, Flavia Miceli, Ludovica Salerno e Cristina Tartarone tra le donne; Filippo Conti, Daniele De Bartolomeo, Lorenzo Staurengo e Omar Zaki tra gli uomini.