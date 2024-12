Squash, Italia eliminata nei gironi dei Mondiali a squadre: gli azzurri lotteranno per le posizioni di rincalzo

Proseguono ad Hong Kong (Hong Kong Cina) i Mondiali a squadre 2024 di squash, e non arrivano buone notizie per l’Italia, che esce sconfitta da entrambi i tie odierni, quelli del terzo ed ultimo turno della fase a gironi sia con gli uomini che con le donne, non vincendo neppure un game dei diciotto giocati nei sei match disputati.

L’Italia femminile, infatti, inserita nel Gruppo C con Belgio, India e Colombia, viene superata anche nell’ultima sfida del raggruppamento dall’India, che si impone per 0-3, lasciando le briciole alle azzurre e passando così alla seconda fase come seconda classificata dietro al Belgio, mentre le azzurre lotteranno per il 13° posto.

La Nazionale maschile, invece, sorteggiata nel Gruppo H contro i padroni di casa di Hong Kong Cina, Pakistan e Perù, viene sconfitta nell’ultima sfida del raggruppamento contro il Pakistan, vittorioso per 0-3 e qualificato agli ottavi di finale da prima del girone, mentre l’Italia affronterà il tabellone per il 17° posto assoluto.

TORNEO FEMMINILE

Gruppo C

India-Italia 3-0

Anahat Singh-Cristina Tartarone 11-3 11-9 11-3 1-0 22m

Akanksha Salunkhe-Flavia Miceli 11-3 11-3 11-1 1-0 17m

Nirupama Dubey-Beatrice Filippi 11-4 11-3 11-1 1-0 15m

Risultati

Belgio-Italia 3-0

India – Colombia 2-1

Belgio-India 3-0

Colombia-Italia 2-1

Belgio-Colombia 2-1

India-Italia 3-0

Classifica

1 Belgio 6

2 India 4

3 Colombia 2

4 Italia 0

TORNEO MASCHILE

Gruppo H

Pakistan-Italia 3-0

Muhammad Asim Khan-Omar Zaki Masoud 11-8 11-4 11-7 1-0 33m

Noor Zaman-Lorenzo Staurengo 11-4 11-7 11-5 1-0 24m

Nasir Iqbal-Daniele De Bartolomeo 11-2 11-1 11-1 1-0 19m

Risultati

Hong Kong Cina-Italia 3-0

Pakistan-Perù 2-1

Hong Kong Cina-Pakistan 1-2

Perù-Italia 3-0

Hong Kong Cina-Perù 2-1

Pakistan-Italia 3-0

Classifica

1 Pakistan 6

2 Hong Kong Cina 4

3 Perù 2

4 Italia 0