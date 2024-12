Sport invernali oggi in tv: orari 21 dicembre, programma, streaming

Oggi sabato 21 dicembre ci aspetta una ricca giornata di sport invernali. La Coppa del Mondo di sci alpino propone il superG femminile a St. Moritz e la discesa libera maschile in Val Gardena, mentre il biathlon regalerà gli inseguimenti ad Annecy-Le Grand Bornand. Ci sarà spazio anche per lo skicross ad Innichen.

Da non perdere i Campionati Italiani di pattinaggio artistico e il PSL di snowboard a Davos, mentre il fondo si concederà un fine settimana di pausa prima del Tour de Ski al pari di bob e slittino. A completare l’agenda saranno dunque combinata nordica, salto con gli sci, l’halfpipe di sci freestyle e lo slittino naturale.

Di seguito il calendario completo degli sport invernali oggi (sabato 21 dicembre), il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming. Gli eventi saranno trasmessi, a seconda dei casi, sui canali della Rai e su quelli di Eurosport; proposta streaming su Discovery+, Rai Play, Sky Go, NOW, DAZN e canali tematici federali.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI

Sabato 21 dicembre

09.00 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Individual Compact femminile a Ramsau, HS96 (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

09.00 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Dual moguls maschile/femminile a Bakuriani (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

09.00 SLITTINO NATURALE (Coppa del Mondo) – Doppio a Obdach-Winterleiten (diretta streaming sul canale YouTube di FIL Luge)

09.30 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – PSL maschile/femminile a Davos, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

09.30 SLITTINO NATURALE (Coppa del Mondo) – Singolo femminile a Obdach-Winterleiten, prima manche (diretta streaming sul canale YouTube di FIL Luge)

09.40 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Gundersen maschile a Ramsau, HS96 (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

10.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS140 femminile a Engelberg, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

10.00 SLITTINO NATURALE (Coppa del Mondo) – Singolo maschile a Obdach-Winterleiten, prima manche (diretta streaming sul canale YouTube di FIL Luge)

10.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – SuperG femminile a St. Moritz (diretta tv su Rai 2, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

10.40 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Skicross maschile/femminile a San Candido, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

11.00 SLITTINO NATURALE (Coppa del Mondo) – Singolo femminile a Obdach-Winterleiten, seconda manche (diretta streaming sul canale YouTube di FIL Luge)

11.30 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS140 femminile a Engelberg, gara (diretta streaming su Discovery+)

11.45 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Discesa libera maschile in Val Gardena (diretta tv su Rai 2, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

11.45 SLITTINO NATURALE (Coppa del Mondo) – Singolo maschile a Obdach-Winterleiten, seconda manche (diretta streaming sul canale YouTube di FIL Luge)

12.30 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Inseguimento maschile ad Annecy-Le Grand Bornand (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

13.00 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Skicross maschile/femminile a San Candido, tabellone finale (diretta tv su Eurosport 1; diretta tv su RaiSportHD dalle ore 13.30; diretta streaming su Rai Play Sport 2, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

13.15 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Gundersen maschile a Ramsau, 10 km (diretta streaming su Discovery+)

14.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – PSL maschile/femminile a Davos, tabellone finale (diretta streaming su Rai Play Sport 2, Discovery+)

14.30 PATTINAGGIO ARTISTICO (Campionati Italiani) – Free skating femminile a Varese (diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 15.30; diretta streaming su Discovery+; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 15.30)

14.45 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Inseguimento femminile ad Annecy-Le Grand Bornand (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

15.30 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Individual Compact femminile a Ramsau, 5 km (diretta streaming su Discovery+)

16.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS140 maschile Engelberg, gara (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 16.30; diretta streaming su Discovery+; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 16.30)

16.30 PATTINAGGIO ARTISTICO (Campionati Italiani) – Free dance a Varese (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

17.45 PATTINAGGIO ARTISTICO (Campionati Italiani) – Free skating maschile a Varese (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

19.00 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Halfpipe maschile/femminile a Copper Mountain (diretta streaming su Discovery+)

19.10 PATTINAGGIO ARTISTICO (Campionati Italiani) – Free skating coppie artistico a Varese (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)