Sport in tv oggi (sabato 28 dicembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 28 dicembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sugli sport invernali: discesa libera maschile a Bormio, gigante femminile a Semmering, sprint in tecnica libera a Dobbiaco, la Tournée dei Quattro Trampolini con le qualificazioni a Oberstdorf, il World Team Challenge di biathlon a Genselkirchen.

Prosegue la United Cup di tennis in Australia, mentre per gli sport di squadra ci saranno quattro partite della Serie A di calcio, due incontri della Serie A di basket e il derby Zebre-Benetton nello United Rugby Championship. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 28 dicembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 28 dicembre

00.30 TENNIS (United Cup) – Francia-Svizzera (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX)

03.00 TENNIS (United Cup) – Canada-Croazia (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX)

Non prima delle ore 07.30 TENNIS (United Cup) – Australia-Argentina (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX)

Non prima delle ore 10.00 TENNIS (United Cup) – Grecia-Spagna (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX)

10.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante femminile a Semmering, prima manche (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

11.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Discesa libera maschile a Bormio (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

12.00 SCI DI FONDO (Tour de Ski) – Sprint in tecnica libera maschile/femminile a Dobbiaco, qualificazioni (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

13.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante femminile a Semmering, seconda manche (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

14.30 SCI DI FONDO (Tour de Ski) – Sprint in tecnica libera maschile/femminile a Dobbiaco, tabellone finale (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

14.30 SPEED SKATING – Campionati Italiani Assoluti, seconda giornata (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 CALCIO (Serie A) – Empoli-Genoa (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie A) – Parma-Monza (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Active Network-Vinumitaly Petrarca (diretta streaming su Futsal Tv)

16.00 RUGBY (United Rugby Championship) – Zebre-Benetton (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.30 SALTO CON GLI SCI (Tournée dei Quattro Trampolini) – HS137 maschile a Oberstdorf, qualificazioni (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

17.00 BASKET FEMMINILE (Coppa Italia, primo turno) – Due partite: Tortona-Battipaglia, Sassari-San Martino (diretta streaming su Flima Tv)

17.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Manfredonia-Roma 1927 (diretta streaming su Futsal Tv)

18.00 CALCIO (Serie A) – Cagliari-Inter (diretta streaming su DAZN)

18.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Cosenza-Sporting Sala Consilina (diretta streaming su Futsal Tv)

18.10 BIATHLON – World Team Challenge a Genselkirchen (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

18.30 CALCIO A 5 (Serie A) – Meta Catania-Sandro Abate (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW, Futsal Tv)

19.00 FOOTBALL AMERICANO (NFL) – New England Patriots-Los Angeles Chargers (diretta streaming su DAZN)

20.00 BASKET (Serie A) – Cremona-Sassari (diretta streaming su DAZN)

20.30 BASKET (Serie A) – Varese-Napoli (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.45 CALCIO (Serie A) – Lazio-Atalanta (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

21.00 BASKET (NBA) – Atlanta Hawks-Miami Heat (diretta tv su Sky Sport NBA; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.30 CALCIO (Liga portoghese) – Porto-Boavista (diretta streaming su DAZN)

22.30 FOOTBALL AMERICANO (NFL) – Cincinnati Bengals-Denver Broncos (diretta streaming su DAZN)

LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI SEMMERING ALLE 10.00 E ALLE 13.00

LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA DI BORMIO DALLE 11.30

LA DIRETTA LIVE DELLA SPRINT DEL TOUR DE SKI A DOBBIACO ALLE 12.00 E ALLE 14.30

LA DIRETTA LIVE DI ZEBRE-BENETTON TREVISO DALLE 16.00

LA DIRETTA LIVE DELLE QUALIFICAZIONI DELLA TOURNÉE DEI 4 TRAMPOLINI A OBERSTDORF DALLE 16.30