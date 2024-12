LIVE Zebre-Benetton Treviso, United Rugby Championship in DIRETTA: si gioca subito il derby di ritorno

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match valido per la nona giornata dello United Rugby Championship 2024/2025 tra Zebre e Benetton Treviso. Ad una settimana dalla sfida di andata risolta allo scadere dal piazzato di Smith le due franchigie italiane tornano a sfidarsi in un incrocio che promette scintille.

Emiliani distanti ben 6 punti dalla zona playoff dopo il beffardo derby di pochi giorni fa. La squadra di Massimo Brunello proverà a reagire dinanzi al pubblico di casa cercando di dare una sterzata e rilanciarsi verso la fase conclusiva della regoular season. Per gli uomini di Marco Bortolani la vittoria di sabato è stata invece una boccata d’ossigeno. Veneti che occupano l’ottavo posto con 18 punti in compagnia di ben altre 4 squadre. Gara che si preannuncia dunque davvero equilibrata dopo l’11-10 di Monigo. Entrambe le franchigie hanno motivazioni elevate per raggiungere la vittoria nella sfida tutta italiana. Bisognerà però tenere alta anche la disciplina in quanto i falli potranno far pendere l’ago della bilancia da una parte o dall’altra.

LE FORMAZIONI:

ZEBRE

15 Prisciantelli

14 Gregory

13 Bertaccini

12 Paea

11 Gesi

10 Da Re

9 Garcia

8 Licata

7 Stavile

6 Ferrari

5 Zambonin

4 Krumov

3 Neculai

2 Di Bartolomeo

1 Fischetti (C)

BENETTON

15 Smith

14 Lynagh

13 Menoncello

12 Fekitoa

11 Ratave

10 Albornoz

9 Garbisi

8 Lamaro (C)

7 Zuliani

6 Izekor

5 Ruzza

4 Cannone

3 Zilocchi

2 Maile

1 Gallo

La sfida della nona giornata dello United Rugby Championship tra Zebre e Benetton Treviso inizierà alle 16.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento a tutti!