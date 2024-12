LIVE Tour de Ski, Sprint Dobbiaco 2024 in DIRETTA: Pellegrino a caccia del podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa del Tour de Ski 2024/2025, la sprint a tecnica libera valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2023-2024 in programma a Dobbiaco. Si tratta del primo di sette appuntamenti della ormai consueta gara itinerante a cavallo tra la fine e l’inizio dell’anno, che quest’anno si disputa tutta in Italia. E’ la diciannovesima edizione della manifestazione nata nell’inverno 2006-07 e foriera di un’autentica rivoluzione interna allo sci di fondo che si disputa da sabato 28 dicembre 2024 a domenica 5 gennaio 2025, con giorni di riposo fissati per lunedì 30 e giovedì 2. Nel complesso sono 7 le tappe in calendario. Oggi, sabato 28 dicembre la sprint tl, domenica 29 la 15 km mass start tc, poi lunedì 30 riposo, per riprendere martedì 31 con la 20 km tl alle Tre Cime e chiudere mercoledì 1° gennaio con la 15 km pursuit tc. Giovedì 2 riposo e trasferimento in Val di Fiemme per la sprint tc di venerdì 3, la 20 km skiathlon di sabato 4 e la 10 km mass start final climb tl con arrivo sul Cermis di domenica 5, che decreterà i vincitori del Tour de Ski 2025.

Il 2025 è l’anno dei Mondiali in Norvegia e ci si poteva attendere un numero piuttosto alto di rinunce per il Tour de Ski, invece è tutto sommato limitato, anche rispetto alle scorse stagioni, il numero dei forfait di protagonisti di alto livello. Probabilmente gli spostamenti limitati e la necessità di test probanti in vista dell’appuntamento più atteso hano spinto tanti atleti di primissima fascia ad accettare la sfida dell’evento itinerante. Tuttavia non mancano certo le assenze, Nel settore femminile non ci saranno al via un paio di svedesi di altissimo livello, su tutte, Frida Karlsson, trionfatrice nel Tour de Ski 2023. La venticinquenne scandinava, almeno ufficialmente, è ancora alle prese con i postumi di un infortunio autunnale e non vuole correre alcun rischio e Jonna Sundling, dominatrice delle sprint e disinteressata alle due che assegneranno punteggio dimezzato tra Dobbiaco e la Val di Fiemme. All’appello mancheranno anche la tedesca Katharina Hennig (malanno di stagione) e la norvegese Tiril Udnes Weng (mononucleosi). In campo maschile tre le assenze di spicco, quella del norvegese Pål Golberg, che a 34 anni ritiene più produttivo allenarsi, allo scopo di provare a difendere il titolo iridato della 50 km, di un altro norvegese più giovane come Matz William Jenssen, vittima di malanni di stagione, come lo svedese Calle Halfvarsson e i due finlandesi di punta Iivo Niskanen, grande specialista della tecnica classica, e Perttu Hyvärinen.

Per rendersi conto di chi, in campo maschile, lo può vincere il Tour de Ski basta prendere l’elenco dei partecipanti provenienti dalla Norvegia e scegliere in base allo stato di forma del momento. Fermo restando come Johannes Høsflot Klæbo abbia vinto le ultime due edizioni a cui ha preso parte e Harald Østberg Amundsen, attuale leader di Coppa del Mondo, gli sia succeduto lo scorso anno, quando però il fenomenale ventottenne di Trondheim era assente. I nomi caldi sono anche quelli di Martin Løwstrøm Nyenget, Simen Hegstad Krüger, Andreas Fjorden Ree, Erik Valnes e Iver Tildheim Andersen. A cercare di evitare il consueto festival norvegese ci proverà prima di tutto il padrone di casa, Federico Pellegrino, che ha iniziato tutto sommato bene la stagione cogliendo già un podio a Lillehammer nella sprint a tecnica classica, lo stesso format che inaugurerà oggi il Tour 2024/2025, poi ha incontrato qualche difficoltà nelle altre due sprint, magari anche in vista di una preparazione tutta mirata a cercare di centrare il podio al Tour de Ski, esattamente come lo scorso anno quando chiuse al terzo posto. L’Italia, oltre a Pellegrino, presenterà al via una squadra ben nutrita con tanti atleti che proveranno a fare il colpaccio per entrare fra i primi 30 o per prendersi qualche soddisfazione di tappa: Elia Barp, Davide Graz, Simone Mocellini, Simone Daprà, Paolo Ventura, Michael Hellweger, Giovanni Ticcò, Martino Carollo, Lorenzo Romano, Giacomo Gabrielli, Martin Coradazzi. All’appello manca Francesco De Fabiani, alle prese con qualche problema fisico nella prima parte della stagione.

Sempre in campo maschile è la Francia la squadra che potrebbe insidiare con più frecce al proprio arco il dominio norvegese nella sprint odierna: Lucas Chavanat, già protagonista a Davos, Richard Jouve, Jules Chappaz, sono tutti atleti che possono puntare al massimo se nella giornata giusta. Occhio anche allo statunitense Ben Ogden, allo svedese Edwin Anger e agli svizzeri Valerio Grond e Janik Riebli.

In campo femminile si preannuncia una battaglia epocale fra due grandi protagoniste dello sci di fondo contemporaneo: da una parte la vincitrice dello scorso anno, la statunitense Jessie Diggins e dall’altra la rientrante Therese Johaug che torna, al via del Tour de Ski proprio per trovare la giusta condizione in vista dell’appuntamento clou della stagione, il Mondiale norvegese. Se le due atlete sopra citate saranno in condizione le altre rischiano di recitare il ruolo di comprimarie anche se una Ebba Andersson, la svedese di punta, la norvegese Heidi Weng o la tedesca Viktoria Carl, grande protagonista di questo primo scorcio di stagione, potrebbero inserirsi nella lotta per le posizioni che contano della classifica.

Proprio la statunitense Jessie Diggins, che ama il contesto del Tour de Ski e di Dobbiaco, può essere la grande protagonista oggi, così come la sua connazionale Rosie Brennan, apparsa in buone condizioni nella prima parte di stagione, ma attenzione anche alla norvegese Julie Myhre, che ha iniziato benissimo la stagione, dove però le atlete da battere sono le svedesi, da Johanna Hagstroem a Maja Dahhlqvist, fino ad arrivare a Emma Ribom, tutte grandi specialiste della sprint. Le possibili outsider sono la svizzera Nadine Faehndrich, la finlandese Jasmi Joensuu e la tedesca Coletta Rydzek. L’obiettivo delle azzurre oggi è entrare fra le prime 30 e provare il colpaccio di accedere alla semifinale, mentre per il Tour de Ski l’ingresso di un paio di atlete fra le prime 30 della generale sarebbe già un successone. Solo cinque le azzurre al via: Caterina Ganz, Anna Comarella, Nicole Monsorno, Nadine Laurent e Federica Cassol.

Si inizia alle ore 12.00 con le qualificazioni, alle 14.30 la fase finale.