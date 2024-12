Sport in tv oggi (mercoledì 4 dicembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, mercoledì 4 dicembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati in mattinata sui Mondiali di scacchi, mentre nel pomeriggio andrà in scena la Short Individual femminile di biathlon della prima macro-tappa di Coppa del Mondo a Kontiolahti (Finlandia). Dorothea Wierer cercherà di tenere alto il vessillo italico sulle nevi finlandesi.

In serata vi sarà la seconda prova cronometrata di discesa maschile a Beaver Creek, con gli sciatori che sonderanno i materiali per verificare l’impatto sulla neve. In primo piano poi l’Eurolega di basket con l’Olimpia Milano impegnata contro la Stella Rossa e la Virtus Bologna che affronterà l’Alba Berlino. Questo e molto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, mercoledì 4 dicembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 4 dicembre

10.00 Snooker, Shoot out: Primo turno – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

10.00 Scacchi, Mondiali 2024: Ding Liren vs Gukesh – Diretta streaming su FIDE, Chess.com e altre piattaforme dedicate su YouTube e Twitch.

16.00 Volley, Champions League: Halkbank Ankara vs Sir Sicoma Monini Perugia – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

16.20 Biathlon, Coppa del Mondo a Kontiolahti: Short Individual femminile – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

17.00 Basket, Eurocup: Bahcesehir Kol. vs BC Wolves – Diretta streaming su DAZN.

18.00 Basket, Serie A1: Campobasso vs San Martino – Nessuna copertura tv/streaming.

18.00 Basket, Eurocup: Lietkabelis vs Turk Telekom – Diretta streaming su DAZN.

18.00 Basket, Champions League: Munisa vs Murcia – Diretta streaming su DAZN.

18.30 Basket, Champions League: Promitheas vs Vechta – Diretta streaming su DAZN.

18.30 Basket, Champions League: Rytas vs Reggiana – Diretta streaming su DAZN.

18.45 Basket, Eurocup: Hapoel Tel-Aviv vs Joventut – Diretta streaming su DAZN.

19.00 Sci alpino, Coppa del Mondo a Beaver Creek (Stati Uniti): seconda prova cronometrata di discesa – Nessuna copertura tv/streaming.

19.00 Basket, Eurocup: Aris vs Venezia – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 257; in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

19.00 Basket, Eurocup: Buducnost vs Besiktas – Diretta streaming su DAZN.

19.00 Basket, Eurolega: Monaco vs Olympiakos – Diretta streaming su DAZN.

19.30 Volley femminile, Serie A1: Vero Volley vs Vallefoglia – Diretta streaming su DAZN e su VBTV.

19.30 Basket, Eurocup: JL Bourg vs Hamburg – Diretta streaming su DAZN.

20.00 Basket, Champions League: Nanterre vs Igokea – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Volley femminile, Serie A1: Wash4green Pinerolo vs Savino Del Bene Scandicci – Diretta streaming su VBTV.

20.30 Volley femminile, Serie A1: Honda Olivero Cuneo vs Prosecco Doc Imoco Conegliano – Diretta streaming su DAZN e su VBTV.

20.30 Volley femminile, Serie A1: Igor Gorgonzola Novara vs Bergamo – Diretta streaming su VBTV.

20.30 Volley femminile, Serie A1: Il Bisonte Firenze vs Cda Volley Talmassons Fvg – Diretta streaming su VBTV.

20.30 Volley femminile, Serie A1: Eurobek Uyba Busto Arsizio vs Bartoccini Mc Restauri Perugia – Diretta streaming su VBTV.

20.30 Volley femminile, Serie A1: Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vs Smi Roma Volley – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su VBTV.

20.30 Basket, Eurolega: Olimpia Milano vs Stella Rossa – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.30 Basket femminile, Eurocup: Sassari vs Bilbao – Diretta streaming su canale Youtube della competizione.

20.30 Calcio, Serie C: Padova vs Atalanta U23 – Diretta tv su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Premier League: Manchester City vs Nottingham Forest – Diretta tv su Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Premier League: Newcastle vs Liverpool – Diretta tv su Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Premier League: Southampton vs Chelsea – Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Premier League: Everton vs Wolverhampton – Diretta tv su Sky Sport 255; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Basket, Eurocup: Valencia vs Hapoel Jerusalem – Diretta streaming su DAZN.

20.45 Basket, Eurolega: Virtus Bologna vs Alba Berlino – Diretta tv su Sky Sport Max (205); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

21.00 Calcio, Coppa Italia: Fiorentina vs Empoli – Diretta tv su Italia Uno HD; in streaming su Mediaset Play.

21.00 Calcio, laLiga: Atletico Madrid vs Real Madrid – Dirett streaming su DAZN.

21.15 Calcio, Premier League: Arsenal vs Manchester United – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

21.15 Calcio, Premier League: Aston Villa vs Brentford- Diretta tv su Sky Sport 256; in streaming su SkyGo e su NOW.

