LIVE Halkbank Ankara-Perugia, Champions League volley in DIRETTA: scontro diretto per il primo posto

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale di Halkbank Ankara- Sir Safety Perugia, gara valevole per il terzo turno di Champions League di volley maschile. Si parte alle 16.00!

Perugia vive un momento di forma brillante: è in testa alla SuperLega con un punto di vantaggio su Trentino nonostante abbia disputato una partita in meno. Anche il cammino in Champions League sinora è stato ineccepibile con due successi pieni in altrettante uscite. Un risultato positivo potrebbe chiudere il discorso qualificazione (già ben avviato) e lanciare ulteriormente gli umbri. Vietato sottovalutare l’Halkbank Ankara, campione di Turchia in carica, in testa alla Efeler Ligi turca e reduce dal succcesso in campionato contro Fenerbahce per 3-0, distante due lunghezze da Perugia nel girone D.

Al giro di boa della fase a gironi, Perugia insegue il successo in trasferta per mantenere il primato. Uomini di Lorenzetti impegnati in Turchia per raggiungere quota 9 punti, blindare il primo posto nella Pool D della Champions League ed ipotecare il passaggio al prossimo turno.

