LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: si infiamma la gara per l’iride a Singapore con l’ottava del match

Come ormai di consueto, buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ottava partita del match valido per il Campionato del Mondo di scacchi tra Ding Liren e Gukesh Dommaraju. Fuoco e fiamme alla scacchiera ieri per la settima, ma si è sempre in parità: 3,5-3,5.

Ding Liren si è letteralmente salvato. Non è un’esagerazione: il primo cinese a diventare Campione del Mondo assoluto ha vissuto, ieri, la sua coppia d’ore più complicata del match mondiale (eccezion fatta per la sconfitta della terza, ma era avanti 1,5-0,5). Ha però saputo dar fondo a un’accanita resistenza, strappando una patta che in più di un’occasione è apparsa davvero un miraggio. E Internet ora è pieno dell’inevitabile frase-meme “DefenDing”.

Gukesh ha gettato la sua occasione. Non c’è timore di smentita in questo senso, e soprattutto il finale non l’ha gestito bene pur avendo un vantaggio che gli avrebbe consentito di farcela. Il suo calcolo, storico punto di forza, non sta funzionando in alcune occasioni, ed è quasi strano per il diciottenne prodigio indiano che ne ha fatto un vero e proprio vanto. Rimane da capire se a livello mentale riuscirà a rimettere il focus a posto per quest’ottava sfida.

Ormai il dado pare tratto: non ci sono più vie di mezzo, si va per strapparsi il punto a vicenda senza mezzi termini. Soprattutto, entriamo nella seconda metà del match, quella in cui ogni errore può risultare sempre più decisivo. Una situazione che Ding ha già vissuto, ma che per Gukesh è nuova.

L’ottava partita del match tra Ding Liren e Gukesh inizierà alle ore 10:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!