LIVE Trento-Shahdab Yazd Mondiale per Club volley 2024 in DIRETTA: inizia l’avventura dei dolomitici

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima sfida del Mondiale per Club maschile 2024 di pallavolo tra Itas Trentino e Shahdab Yazd. Sarà la Sabiazinho Arena di Uberlandia a ospitare dal 10 al 15 dicembre la manifestazione che assegna il trofeo iridato alla miglior squadra di club e si preannuncia una battaglia tra Italia (rappresentata da Trento e Civitanova) e Brasile. La formula prevede due gironi all’italiana da quattro squadre ciascuno, le semifinali incrociate fra le due squadre meglio classificate di ogni girone e le finali domenica 15.

L’Italia arriva a questa competizione con grandi aspettative, forte del dominio di Perugia nelle ultime due edizioni del torneo. Stavolta saranno Itas Trentino, fresca vincitrice della CEV Champions League 2023-24, e Cucine Lube Civitanova, chiamata a rappresentare il Belpaese al posto della seconda classificata Jastrzebski Wegiel che ha rinunciato, a cercare di tenere il trofeo in patria. Le due formazioni italiane si sono affrontate la settimana scorsa in campionato e la Lube, un po’ a sorpresa, ha vinto la sfida diretta confermando di aver trovato in questo primo scorcio di stagione una condizione e un’amalgama che erano difficilmente prevedibili alla vigilia. Tanta voglia di riscatto per Trento nella speranza che le due squadre che rappresentano la Superlega possano trovarsi una di fronte all’altra nell’atto conclusivop della rassegna iridata.

L’Itas Trentino debutta oggi con gli iraniani vice-campioni d’Asia e vice campioni di Iran dello Shahdab Yazd. La squadra iraniana occupa la seconda posizione della Lega nazionale a un punto dalla capolista Shahrdari, forte di 10 vittorie e sole due sconfitte in 12 partite. L’allenatore è l’iraniano Rahman Mohammadirad. L’alzatore è il giovane Iilshan Davoodipour che sta giocando frequentemente, 21 anni, prodotto del vivaio locale, affiancato da un brasiliano, il 31enne Paulo Iury Lamounier, un vero giramondo che ha giocato in Cambogia, Indonesia, India e anche in Europa all’Espinho in Portogallo, prima di approdare in Iran, lo scorso anno. L’opposto è una vecchia conoscenza del campionato italiano, Amir Ghafour, 33 anni, ex Monza e Civitanova, arrivato in patria in estate dal Rapid Bucarest che si gioca il posto con Mohsen Delavari, 23 anni, finora sempre in Iran, prelevato in estate dal Pas Gorgani.

In banda giocano il pakistano Usman Faryad Ali, 25 anni, arrivato lo scorso anno in Iran all’Hoorsun Ramsar e Mehdi Kolbadi, Ali Asghar Mirosseini, che può ricoprire anche il ruolo di libero, 35 anni, da sei stagione allo Shahdab e Younes Javan, arrivato l’anno scorso dal Sepeh Sadra. Al centro i titolari sono il 19enne Shayan Mehrabi e il cubano Javier Concepcion Rojas, esperienze in Polonia, Francia e Russia e lo scorso anno al Nizhny Novgorod. In panchina Masoud Gholami, 33 anni, arrivato nel 2022 dal Foolad Mobarakeh Sepahan e Seyedreza Sadatolhosseini, 24 anni. I liberi sono Mohammadreza Moazzen,, 33 anni arrivato nel 2021 dal Saipa Tehran e il giovane Rahmat Gholami.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della prima sfida del Mondiale per Club maschile 2024 di pallavolo tra Itas Trentino e Shahdab Yazd, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 14.00!