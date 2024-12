LIVE Civitanova-Foolad Sirjan Iranian, Mondiale per club volley in DIRETTA: subito un match da vincere

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match valido per la prima giornata del gruppo A del Mondiale per club di volley tra Civitanova e Foolad Sirjan Iranian. La Sabiazinho Arena di Uberlandia (Brasile) è pronta ad ospitare la massima competizione internazionale per club, manifestazione in cui le squadre italiane partono con i favori del pronostico.

Marchigiani che si presentano in Sudamerica reduci da tre vittorie consecutive tra Superlega e Challenge Cup. Terzi in classifica alle spalle di Perugia e Trentino, gli uomini di Giampaolo Medei cercheranno di partire nel modo migliore evitando sorprese. Principali bocche da fuoco il canadese Eric Loeppky ed il bulgaro Alexandar Nikolov, con Mattia Bottolo prontissimo a fornire il suo contributo. Marko Podrascanin e Barthelemy Chinenyeze le preziose variazioni per Mattia Boninfante e Santiago Orduna.

Iraniani che arrivano in Brasile grazie alla vittoria della Champions League asiatica nel derby con lo Shahdab Yazd. Detentori del campionato della nazione persiana, in questa stagione hanno riscontrato qualche difficoltà. Foolad Sirjan Iranian che è infatti al terzo posto nel proprio campionato a 5 lunghezze dalla capolista Shahrdari Urmia. Coach Behrouz Ataei Nouri si affiderà alle geometrie di Ali Ramezani che armerà principalmente gli attacchi di Ali Hajipour variando con i centrali Seyed Mohammad Mousavi e Mohammad Valizadeh.

La sfida valida per la prima giornata del gruppo A del Mondiale per club di volley tra Civitanova e Foolad Sirjan Iranian inizierà alle 17.30.