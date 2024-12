Sci alpino, Marta Bassino all’inseguimento del primo sottogruppo di merito nella WCSL di gigante. E Goggia…

Federica Brignone ha conquistato a Semmering la seconda vittoria della stagione, portandosi in un colpo solo al comando della classifica generale e di gigante nella Coppa del Mondo femminile 2024-2025 di sci alpino. Un risultato eccezionale per l’Italia, che può cominciare a sognare in grande anche in ottica Sfera di Cristallo, ma alle spalle della valdostana si intravedono dei buoni segnali anche da parte di Marta Bassino.

La 28enne di Borgo San Dalmazzo, che aveva cominciato male tra le porte larghe con un 13° posto a Soelden ed una mancata qualificazione per la seconda manche a Killington, si è ben comportata oggi sulla pista austriaca mettendo assieme due discese solide e chiudendo in settima posizione con un distacco di soli 43 centesimi dalla zona podio.

Bassino, sprofondata in questo avvio di stagione fuori dalla top10 nella World Cup Starting List di specialità, deve alzare ulteriormente l’asticella anche nei prossimi giganti in calendario per poter provare a rientrare nel primo sottogruppo di merito e avere così a disposizione uno dei primi sette pettorali in occasione della manche inaugurale.

Ad oggi la due volte campionessa del mondo (slalom parallelo nel 2021 e SuperG nel 2023) occupa l’undicesima posizione nella WCSL con un gap di 55 punti dall’ottava piazza della croata Zrinka Ljutic (virtualmente dentro al primo sottogruppo di merito in contumacia di Mikaela Shiffrin) e 73 dal settimo posto della canadese Valerie Grenier.

Si preannuncia un’inseguimento non così semplice per Bassino, che scarterà dopo ogni gara qualche punto in più (per i risultati ottenuti nella passata stagione) rispetto alle tre atlete che la precedono in graduatoria. Nel frattempo Sofia Goggia, che non gareggia in gigante dal 30 gennaio, è scivolata in 19ma posizione nella WCSL di specialità e resterà quindi fuori dal primo gruppo di merito (riservato alle prime 15) a Kranjska Gora.