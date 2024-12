Federica Brignone rinuncia allo slalom di Semmering: quando torna in gara? Appuntamento al 2025

Federica Brignone ha vinto il gigante di Semmering ed è balzata in testa alla classifica generale della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino con l’attivo 319 punti. L’azzurra può fare affidamento su un vantaggio di 18 lunghezze nei confronti della svizzera Camille Rast, mentre sono più lontane l’altra elvetica Lara Gut-Behrami (269), la svedese Sara Hector (262), l’austriaca Cornelia Huetter (250), la statunitense Mikaela Shiffrin (245) e Sofia Goggia (240).

La fuoriclasse valdostana ha conquistato il secondo successo stagionale dopo quello ottenuto due mesi fa sempre tra le porte larghe a Soelden (curiosamente altra località austriaca), mettendo le mani sulla 29ma affermazione in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante. La 34enne ha fatto capire di avere tutte le carte in regola per lottare per la conquista della Sfera di Cristallo, già alzata al cielo nel 2020 (unica italiana a riuscire nell’impresa).

Va infatti tenuto conto che Shiffrin è ancora ai box dopo l’operazione (e non si sa quando rientrerà), che Gut ha avuto un passaggio a vuoto nella gara odierna e che Rast non sembra avere la completezza per ambire a questo traguardo. Ci si poteva aspettare un impegno da parte della nostra portacolori nello slalom di domani a Semmering, ma l’azzurra ha deciso di non presentarsi al cancelletto di partenza per la prova tra i pali stretti e di chiudere così l’anno solare, dando appuntamento al gigante di Kranjska Gora previsto il 4 gennaio.

Va annotato che Federica Brignone ha disputato soltanto quattro slalom negli ultimi tre anni: nel 2022 non si qualificò alla seconda manche ad Are e fu 24ma a Killington; nel 2023 non portò a termine la prima manche a Lienz; nel 2024 concluse in 27ma posizione ad Are. Nei fatti è una disciplina in cui l’azzurra si allena molto poco: da quando hanno tolto le combinate (vinse per l’ultima volta a Crans Montana il 23 febbraio 2020) la si è vista davvero molto poco in questo sforzo tecnico.

Federica Brignone avrebbe potuto raccogliere qualche punto, ad esempio un ventesimo posto avrebbe garantito 11 punti, che avrebbe potuto fare comodo in classifica generale. L’azzurra ha preferito con esperienza di evitare questa fatica, riposandosi e concentrarsi in vista del prossimo appuntamento tra le porte larghe.

Ricordiamo il calendario degli appuntamenti prima dei Mondiali: 4-5 gennaio a Kranjska Gora (Slovenia) con gigante e slalom, 11-12 gennaio a St. Anton (Austria) con discesa libera e superG, 14 gennaio a Flachau (Austria) con uno slalom, 18-19 gennaio a Cortina d’Ampezzo (Italia) con discesa e superG, 21 gennaio a Kronplatz (Italia) con un gigante, 25-26 gennaio a Garmisch (Germania) con discesa e superG, 30 gennaio a Courchevel (Francia) con uno slalom. Nel dettaglio: tre discese, tre superG, due giganti, tre slalom.