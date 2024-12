MAESTOSA! Federica Brignone pennella a Semmering e trionfa in gigante! Risale Marta Bassino

Federica Brignone rompe la maledizione di Semmering e trionfa nella località austriaca per la prima volta in carriera. Semplicemente straordinaria la valdostana, che conquista il secondo successo stagionale in gigante, portandosi in vetta alla classifica di specialità e soprattutto della generale. Il colpo della campionessa, già in testa a metà gara, che nella seconda manche ha definitivamente distrutto tutte le avversarie su un pendio che mai le era stato amico in passato.

Nessuno ha saputo tenere il ritmo di Brignone, che ha inflitto distacchi pesanti a tutte le avversarie. Al secondo posto ha infatti concluso la svedese Sara Hector con 57 centesimi di ritardo dall’azzurra. Sul podio ci sale anche la neozelandese Alice Robinson, che ha rimontato tre posizioni rispetto alla prima manche, chiudendo a 90 centesimi dalla vetta.

Quarta piazza per la canadese Valerie Grenier (+0.94), che ha preceduto l’americana Paula Moltzan (+1.11) e l’austriaca Julia Scheib (+1.30), che ha recuperato sette posizioni nella seconda. Un buon settimo posto per Marta Bassino (+1.33), che si è ritrovata a Semmering dopo le difficoltà dei primi due giganti.

Ottavo posto per la croata Zrinka Ljutic (+1.44) davanti a Lara Gut-Behrami (+1.83). La svizzera, che era seconda a metà gara, ha sbagliato clamorosamente nella parte alta, rimanendo incastrata in una porta, fermandosi praticamente sul tracciato. Completa la Top-10 la norvegese Thea Louise Stjernesund (+2.08).

Si tratta della ventinovesima vittoria della carriera per Federica Brignone, che con questo successo sale in vetta alla classifica di gigante con 200 punti contro i 196 di Sara Hector e i 140 di Alice Robinson. Un doppio colpo per la valdostana, che vola anche in vetta della classifica generale con 319 punti rispetto ai 301 di Camille Rast, oggi solamente diciassettesima.