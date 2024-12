Federica Brignone e l’elisir della giovinezza: “Il segreto è solo uno. Record di anzianità? Voglio batterlo ancora”

Una immensa Federica Brignone ha dominato il gigante di Semmering (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2024-2025. Sulla pista denominata “Panorama” la valdostana ha messo in mostra due manche di livello superiore. Perfetta nella prima, solidissima nella seconda. Veloce e impeccabile su ogni dosso, sempre a tempo, letteralmente impeccabile.

Federica Brignone si è aggiudicata la gara con un margine di vantaggio di 57 centesimi su Sara Hector, mentre chiude al terzo posto Alice Robinson a 90. Quarta posizione per Valerie Grenier a 94 centesimi, quinta per Paula Moltzan a 1.11, mentre è sesta Julia Scheib a 1.30. Settima posizione per Marta Bassino a 1.33, ottava Zrinka Ljutic a 1.44, quindi nona Lara Gut-Behrami a 1.83 mentre è decima Thea Louise Stjernesund a 2.08.

Al termine della prova sulle nevi austriache l’azzurra, che è salita in vetta alla classifica generale, ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di FISI: “Semmering, nella quale non avevo mai vinto, era uno dei miei obiettivi. Mi mancava il podio qui e l’ho voluto con forza. Sono contentissima per questo risultato, mi sono trovata bene sia con le condizioni della pista, sia con la sciata. Avevo il giusto feeling per osare come volevo”.

La valdostana, a 34 anni e 167 giorni, è diventata la donna più anziana di sempre a salire sul podio in un gigante di Coppa del Mondo: “Nonostante il poco allenamento avevo un buon feeling con la neve, come mi sentivo in tutte le sessioni che ho svolto questa estate. Anche oggi ero serena al cancelletto e ora voglio proseguire. Il prossimo obiettivo sarà Kranjska Gora che inizierà un mese di gennaio da vivere senza soluzione di continuità. Arriveranno poi tante gare italiane a cui tengo molto. Qual è il mio segreto? La continua sfida con me stessa. A livello mentale sono cresciuta molto negli ultimi anni e voglio ritoccare anche i miei record”.