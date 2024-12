Salto con gli sci, Hayboeck leader in qualificazione per gara-2 a Titisee-Neustadt

Grande equilibrio nelle qualificazioni per la seconda gara individuale del weekend sul trampolino grande HS142 di Titisee-Neustadt, sede della quarta tappa stagionale della Coppa del Mondo maschile 2024-2025 di salto con gli sci. Si preannuncia una competizione estremamente incerta e spettacolare, con tanti candidati al podio e poche certezze.

L’austriaco Michael Hayboeck si è imposto in qualificazione con un salto da 140 metri valso 145.7 punti, precedendo di un’incollatura il tedesco Pius Paschke (pettorale giallo in qualità di leader della classifica generale) e lo sloveno Anze Lanisek, staccati rispettivamente di 0.7 e 1.6 punti dalla vetta. Quarta piazza a 5.7 punti dalla testa per il norvegese Johann Andre Forfang davanti al solido svizzero Gregor Deschwanden.

Completano la top10 della graduatoria il norvegese Halvor Egner Granerud, l’austriaco Jan Hoerl, il polacco Jakub Wolny, il giapponese Ryoyu Kobayashi ed il norvegese Kristoffer Eriksen Sundal. Nessuna sorpresa di rilievo tra gli eliminati, con tutti i big che hanno superato il taglio e prenderanno parte alla gara odierna.