Roma-Galatasaray oggi in tv, Champions League calcio femminile: orario, programma, streaming

Oggi, martedì 17 dicembre (ore 21.00), si conclude ufficialmente l’avventura della Roma nella fase a gironi di Champions League di calcio femminile. Le giallorosse affronteranno allo stadio Tre Fontane il Galatasaray nella sfida conclusiva del Gruppo A della massima competizione per club a livello continentale.

Una partita la cui valenza non potrà essere per la conquista della qualificazione ai quarti di finale, vista la pesante sconfitta subìta dalle ragazze di Alessandro Spugna nel confronto in terra tedesca con il Wolfsburg. L’obiettivo, in questo caso, sarà quindi quello di esprimersi al meglio in un contesto di prestigio contro una squadra che è ancora a 0 punti in graduatoria.

Sulla carta, quindi, le capitoline partono coi favori del pronostico e vorranno regalare davanti al pubblico di casa una vittoria per salutare la competizione nel migliore dei modi. Sul fronte del club turco, chiaramente, si vorrà far di tutto per sbloccarsi dallo zero menzionato.

La partita tra Roma e Galatasaray, in programma oggi alle ore 21.00 sul campo del Tre Fontane e valida per il Gruppo A della Champions League di calcio femminile, sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento.

ROMA-GALATASARAY CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE

Martedì 17 dicembre

Ore 21.00 Roma vs Galatasaray al Tre Fontane – Diretta streaming su DAZN.

PROGRAMMA ROMA-GALATASARAY CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN.

Diretta testuale: OA Sport.