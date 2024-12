Calcio femminile: la Juventus chiude la Champions League con una vittoria. Valerenga battuto 3-0

La Juve non tradisce le aspettative del pronostico e conclude con una vittoria la sua avventura nella Champions League 2024-2025 di calcio femminile. Le bianconere si sono infatti imposte in occasione dell’ultima partita valida per la fase a girone della rassegna continentale, regolando il Valerenga per 3-0.

L’inizio è subito positivo per la Vecchia Signora, capace di trovare il vantaggio già al quinto minuto con Bergamaschi, brava ad approfittare del bel cross offerto da Cantore con cui si presenta al secondo palo piazzando la sfera sotto la traversa. Il match tuttavia non si infiamma, mantenendo dei ritmi bassi per buona parte della prima frazione.

Le ragazze di Massimiliano Canzi alzano il tiro nella ripresa, raddoppiando al 56’ con Cantore che, con un pallonetto dalla distanza, punisce una Emblom colpevolmente fuori dai pali. Il tris sarà invece ad opera di Kullberrg, lesta nel ribattere in rete il tentativo di Lehmann respinto dal portiere avversario.

Resta comunque amaro il bilancio della compagine piemontese, terza nel raggruppamento C con 6 punti alle spalle delle qualificate Arsenal (15 punti) e Bayern Monaco (13 punti).