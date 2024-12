Calcio femminile, Roma vuol chiudere in bellezza la Champions League contro il Galatasaray

Chiudere in bellezza. Ci proveranno le ragazze della Roma nell’ultimo incontro della fase a gironi della Champions League di calcio femminile. Cala il sipario su questa fase della competizione e nel caso del Gruppo A il verdetto è stato già emesso. Le giallorosse, infatti, sono già eliminate dalla rassegna vista la netta sconfitta in Germania contro il Wolfsburg dell’ultimo turno.

Un 6-1 pesantissimo per le ambizioni delle capitoline che avrebbero sperato in un risultato ben diverso, in modo da giocarsi le proprie carte di qualificazione nell’ultimo incontro del raggruppamento allo stadio “Tre Fontane”. E quindi la formazione allenata da Alessandro Spugna cercherà di trovare le giuste motivazioni per regalare una vittoria al proprio pubblico e salutare così l’Europa.

Le campionesse d’Italia se la vedranno contro il Galatasaray (calcio d’inizio alle ore 21.00 e diretta streaming su DAZN), fanalino di coda del girone (fermo a zero punti). Sulla carta, Manuela Giugliano e compagne partono coi favori del pronostico, ma se si vorranno i tre punti non saranno ammessi cali di tensione, cosa che talvolta la Roma ha manifestato nel corso di quest’annata.

A proposito di 6-1, la compagine romana si impose proprio con questo punteggio nella trasferta turca e, se possibile, si tenterà un replica, mettendo in evidenza le difficoltà difensive della formazione in questione, ricordando i 25 gol subìti nelle cinque partite fin qui disputate. In questa partita, Spugna dovrà fare a meno di Di Giugliemo, Haavi, Pilgrim e Viens, per cui parliamo di assenze pesanti. Spetterà a Giugliano, come al solito, guidare la squadra in mezzo al campo e proverà Valentina Giacinti a essere letale in zona gol.