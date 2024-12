Calcio femminile, la Roma saluta la Champions League con una vittoria. Galatasaray sconfitto 3-0

La Roma saluta con una vittoria la Champions League 2024-2025 di calcio femminile. Le ragazze di Alessandro Spugna si sono infatti imposte in scioltezza per 3-0 in occasione dell’ultimo match valido per la fase a gironi della rassegna continentale, terminata al terzo posto con nove punti alle spalle di Lione e Wolfsburg.

Un match senza particolari pensieri quello affrontato dalle Campionesse d’Italia al Tre Fontane. Bastano appena nove minuti per passare in vantaggio; merito dell’intuizione di Giugliano, abile a pescare Corelli che controlla e, con coordinazione, insacca in rete la sfera dell’1-0. La stessa giocatrice sarà poi protagonista di una ghiottissima occasione di raddoppio arrivata al 15’, quando la numero 16 supera due avversarie servendo Thogresen, la quale realizza un delizioso pallonetto salvato solo sulla linea.

Le giallorosse hanno la possibilità di mettere a referto il 2-0 nelle prime battute della ripresa, non sfruttando però la buona situazione creata al 69′ da Pandini, brava a liberarsi offrendo luce prima a Giacinti e, successivamente, ad Hanshaw, i cui tentativi non vanno però a buon fine.

Dopo tanti, tantissimi minuti di pressing, le capitoline trovano finalmente il raddoppio tanto cercato all’82’ con Ventriglio, molto energica nel sorprendere Yaman posizionandosi sul primo palo. Sarà il preludio del tris, calato da Linari al secondo minuto di recupero con una bordata del difensore, ultimo squillo di una disputa terminata come da pronostico. Adesso è tempo di pensare agli altri impegni.