Calcio femminile, le migliori italiane della tredicesima giornata: super Cantore, benissimo Piemonte. Giugliano di personalità

Si è concluso un altro turno di fondamentale importanza nella Serie A 2024-2025 di calcio femminile, massimo Campionato arrivato al tredicesimo giro di Regular Season. Una giornata contrassegnata dalla preziosa vittoria della Juventus sul campo della Fiorentina, successo che ha consentito alla formazione bianconera di diventare ufficialmente Campione d’Inverno salire a quota +7 in classifica. Buone risposte poi da Inter e Roma, adesso appaiate al posto d’onore malgrado due vittorie molto diverse tra loro contro Sassuolo e Napoli. Bene poi la Lazio e il Como, mentre prosegue la scia negativa della Samp. Ma quali sono state le giocatrici italiane che più si sono distinte? Scopriamolo servendoci anche dei dati offerti dalle statistiche OPTA per la FIGC.

CALCIO FEMMINILE: LE MIGLIORI GIOCATRICI ITALIANE DELLA TREDICESIMA GIORNATA DI SERIE A

MARTINA PIEMONTE (LAZIO) – Prestazione da applausi per la numero 18 della Lazio, autrice di una fantastica doppietta che la letteralmente schiantato il Milan. La giocatrice ha realizzato tre tiri nello specchio, di cui due appunti andato a buon fine. A questo si aggiungono anche cinque tocchi in area avversaria. Provate a prenderla.

MANUELA GIUGLIANO (ROMA) – Una presenza fissa. Il tassello indispensabile della Nazionale azzurra è stata la prima a suonare la carica in occasione della sfida della Roma vinta in rimonta al cospetto del Napoli. La centravanti ha realizzato un goal e un assist producendo complessivamente più conclusioni totali (sette) oltre che tiri sullo specchio (tre).

GINEVRA MORETTI (NAPOLI) – La prima volta non si scorda mai. e Moretti lo sa benissimo: l’atleta in forza alla compagine partenopea ha infatti segnato il goal del provvisorio vantaggio del Napoli contro la Lazio, coronando il suo sogno: realizzare una rete in Serie A. Che sia il primo di una lunga serie di soddisfazioni.

ELISA POLLI (INTER) – Non c’è solo (l’importante) rete del 3-0 dietro la grande performance dell’Inter contro il Sassuolo. la ventiquattrenne di Sassoferrato ha infatti la giocatrice che ha tentato più dribbling tra tutte (sette) e toccato più palloni nell’area delle rivali (nove). Una garanzia.

CHIARA BECCARI (JUVENTUS) – Che partita quella di Beccari, sempre pericolosissima ogni qual volta tocca il pallone. Il suo strappo in solitaria che è valso poi lo 0-1 di Cantore, vale da solo il prezzo del biglietto.

SOFIA CANTORE (JUVENTUS) – Impossibile non chiudere proprio con lei dopo la performance sontuosa nel big match contro la Fiorentina, dove ha realizzato due goal (su solo due tiri realizzati) uno più bello dell’altro riservandosi spesso devastante. Dato che non può fare riflettere.