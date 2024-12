Calcio femminile: Cantore e Bonansea castigano la Fiorentina in Serie A. La Juve è Campione d’inverno

Una Juventus ingiocabile. Le bianconere scappano ancora in classifica dopo aver battuto in esterno la Fiorentina nel big match della tredicesima giornata valida per la Serie A 2024-2025 di calcio femminile. Prestazione super quella della capolista che, nel match più delicato, ha espugnato il Viola Park affidandosi al piede fino di Sofia Cantore, autrice di una doppietta.

Le ragazze di Massimilano Canzi vanno già vicine al vantaggio nel primo tempo, merito di una grande Vangsgaard, pericolosissima in un tiro al volo in corsa al 9’ e soprattutto con una traversa colpita al 17’ al termine di un’azione molto caotica generata dagli sviluppi di un calcio d’angolo. La disputa si indirizza solo negli ultimi quarantacinque minuti. Precisamente al secondo giro di orologio, quando una ripartenza clamorosa di Beccari in solitaria serve Cantore che non sbaglia realizzando uno splendido tiro che gonfia la rete.

La risposta delle toscane arriva pochi secondi dopo con un gioco di prestigio di Janogy, la quale libera Bonfantini, ma il suo tentativo non trova fortuna. Sarà solo il preludio del mortifero raddoppio a tinte zebrate, arrivato sempre con Cantore, splendida nel dai vai con Krumbiegel che termina con un destro impossibile da parare per Fiskerstrand. La Juve resta in controllo, rendendosi talvolta pericolosa e restando all’erta con una Peyraud-Magnin in gran controllo. In pieno recupero, ci sarà addirittura spazio per il tris, siglato dalla veterana Bonansea, servita in profondità da Vangsgaard e davvero abile a scalzare sia il portiere che un’avversaria, mettendo a referto il 3-0 che consolida la posizione in testa della compagine piemontese, adesso ufficialmente Campione d’inverno con ben sette punti di vantaggio sulle inseguitrici.

Stiamo parlando proprio dell’Inter (secondo a pari punti della Roma), squadra che oggi ha domato Sassuolo, regolandolo per 3-0. Ad aprire le danze è Andres che, al 26’, si inventa una bella girata sul primo palo dopo un calcio d’angolo perfettamente calciato da Wullaert. Le nerazzurre completeranno dunque l’opera nella ripresa, firmando il raddoppio al 52’ con una prodezza di Tomasselli da fuori area che si insacca nell’angolino del secondo palo oltre che al 67’ con Polli, lesta a superare l’estremo difensore avversario di tapin, sempre su corner.

Prosegue invece il periodo nero della Sampdoria, formazione che ha dovuto cedere il passo tra le mura amiche al Como, uscito vittorioso per 1-2 in un match risoltosi solo nelle ultime battute del recupero. Dopo appena 60 secondi infatti le comasche passano in vantaggio con Nischler, salvo poi subire nel secondo tempo il pareggio di Baldi al 60’. Ma, incredibilmente, quasi al triplice fischio un autogol di Tampieri consente alle lombarde di incasellare il secondo successo consecutivo superando il Milan al quinto posto con 19 punti. Rimane invece a quota 4 la Doria, ancora a -2 dalla penultima della classe Napoli.

CALCIO FEMMINILE: LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI SERIE A 2024-2025

Aggiornata al 14 dicembre 2024.