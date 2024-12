Pallamano: i convocati dell’Italia per il secondo raduno verso i Mondiali 2025

Dopo aver giocato le prime due partite a Novigrad contro il Kuwait, con un bilancio di una sconfitta e una vittoria (29-30; 31-28), l’Italia della pallamano è pronta a ripartire per il suo secondo ciclo di raduni in vista dei Mondiali 2025.

Il dt Riccardo Trillini infatti, per il ritrovo del prossimo 27 dicembre a Parenzo, ha convocato 18 giocatori con l’obiettivo di preparare la gara amichevole del 29 dicembre alle 17:30 contro i padroni di casa della Croazia, test-match che si disputerà a Porec.

Una lista che, a differenza di quella iniziale, comprende fra gli altri anche Tommaso De Angelis, Thomas Bortoli e Simone Mengon, mentre non vede ancora al suo interno gli infortunati Andrea Parisini (capitano) e il terzino Marco Mengon, con invece Domenico Ebner e Mikael Helmersson (militanti in Bundesliga) pronti a raggiungere la squadra da gennaio, in occasione della Yellow Cup che si giocherà in Svizzera.

Di seguito l’elenco completo dei convocati dell’Italia della pallamano e la composizione dello staff tecnico.

PORTIERI: Andrea Colleluori (PO – 2000 – Alperia Black Devils), Alessandro Leban (PO – 1998 – Junior Fasano), Giovanni Pavani (PO – 2000 – Raimond Sassari)

ALI: Tommaso De Angelis (AS – 2005 – BM Benidorm\ESP), Umberto Bronzo (AD – 2000 – Raimond Sassari), Gianluca Dapiran (AS – 1994 – Cassano Magnago), Davide Pugliese (AD\TD – 2001 – Junior Fasano), Leo Prantner (AD – 2001 – Balingen-Weilstetten/GER)

TERZINI E CENTRALI: Filippo Angiolini (TS – 1999 – Teamnetwork Albatro), Simone Mengon (CE\TS – 2000 – Eisenach\GER), Davide Bulzamini (TS – 1995 – Conversano), Pablo Marrochi (CE – 1986 – Conversano), Christian Manojlovic (CE – 2005 – Timisoara\ROU), Giacomo Savini (TD\CE – 1998 – Cassano Magnago), Thomas Bortoli (TD – 2002 – Istres Provence\FRA)

PIVOT: Endrit Iballi (PI – 1998 – Brixen), Tommaso Romei (PI – 2003 – Alperia Black Devils), Gabriele Sontacchi (PI – 2003 – Bolzano)

STAFF TECNICO: Riccardo Trillini (DT), Jürgen Prantner (vice-allenatore), Luigi Malavasi (portieri), Emanuele Panetti (scout man)

STAFF MEDICO: Michele Carubia (medico), Matteo Nuccelli (fisioterapista)

DELEGATO FIGH: Silvano Seca

TEAM LEADER: Franco Chionchio