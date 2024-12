Pallamano: Italia, sconfitta nella prima amichevole premondiale. Il Kuwait vince 30-29

Il percorso premondiale dell‘Italia della pallamano inizia con una sconfitta (30-29), nel primo dei due test amichevoli contro il Kuwait a Novigrad (Croazia). Un ko di misura che però porta con sé anche buone indicazioni.

Gli azzurri, pur privi delle loro stelle principali, ancora impegnate nei campionati all’estero, sono comunque riusciti a tenere botta contro una squadra che, anch’essa, disputerà i Mondiali.

Al netto di un primo tempo concluso in svantaggio per 18-11, l’Italia è comunque riuscita a rientrare in partita disputando un secondo tempo molto consistente che l’ha portata a pochissimo dal pareggiare l’incontro. Di seguito il tabellino del match e le dichiarazioni del viceallenatore azzurro Jürgen Prantner.

venerdì 20 dicembre | Novigrad (CRO)

h 17:30 | Kuwait – Italia 30-29 (p.t. 18-11)

Kuwait: Al-Khamees 1, Salmeen 2, Najem, Famaz, Houmod 1, Alsanea 4, Meshaal 5, Hasan, Al-Adwani 7, Amer 1, Saleh 1, Mohammed, Mobark 2, Fahad, Ali 1, Abdulrahman 5, Dashti, Buyabis. All: Saïd Hadjazi

Italia: Pavani, Colleluori, Leban, Prantner 4, Giambartolomei, Dapiran 3, Bulzamini 8, Angiolini 3, Savini, Romei, Yatawarage, Bronzo 4, Arcieri 1, Iballi 3, Zanon, Pugliese 2, Manojlovic 1, Marrochi, Sontacchi. All: Riccardo Trillini

Jürgen Prantner: “Nel primo tempo abbiamo pagato una difesa poco compatta e in generale il fatto di non ritrovarci da un po’ e di essere alla prima amichevole. Anche sul lato del gioco veloce volevamo provare delle situazioni specifiche e nel primo tempo abbiamo avuto un po’ di difficoltà. Positiva invece la seconda parte dove siamo cresciuti sotto ogni aspetto. Non siamo riusciti a rimontare del tutto, ma niente di grave. Era la prima amichevole, la prima occasione per valutare alcuni aspetti sui quali lavorare. Puntiamo ad essere in crescita già tra due giorni nella seconda amichevole”.

Italia e Kuwait si ritroveranno il 22 dicembre, ancora a Novigrad, dalle 11:00. La partita non avrà copertura in diretta. Il Kuwait, come gli azzurri, a gennaio disputerà i Campionati Mondiali, in particolare sfidando Francia, Austria e Qatar a Poreç.