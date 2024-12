Pallamano, l’Italia si riscatta nella seconda amichevole premondiale e batte il Kuwait

Il mini-ciclo prenatalizio di amichevoli dell‘Italia della pallamano verso i Mondiali 2025 si è ufficialmente concluso a Novigrad, in Croazia. Dopo la sconfitta di un paio di giorni fa, gli azzurri oggi hanno trovato la vittoria, nel secondo test amichevole contro il Kuwait, battuto con il punteggio di 31-28. Gara molto equilibrata, come dimostrato dal 13-13 del primo tempo, risolta nella ripresa dagli uomini di Trillini, trascinati dal trio formato da Davide Bulzamini (6 reti), Davide Pugliese (5) e Filippo Angiolini (5).

Così il dt Riccardo Trillini al sito della FIGH: “Venivamo da una prima partita neanche preparata, mentre oggi è stata una sfida diversa perché, con la possibilità di analizzare in video l’incontro di venerdì, siamo intervenuti sulle situazioni che non avevano funzionato. Questo era uno stage con obiettivi perlopiù difensivi. Oggi però anche gioco veloce, traiettorie e gioco d’attacco hanno funzionato molto bene. Se non avessimo commesso qualche errore di troppo al tiro, probabilmente avremmo potuto chiuderla già dopo il primo tempo. In generale abbiamo giocato bene in una partita vera, nella quale il Kuwait, che già lavorava assieme qui in Croazia da diverse settimane, ha difeso in maniera dura e ha giocato per vincere. Chiudiamo una settimana di lavoro davvero molto importante, in un periodo in cui non tutte le Nazionali sono riuscite a radunarsi. Abbiamo lavorato sui punti-cardine della difesa e valutato giocatori che potranno rientrare nella lista dei 18 convocati per i Mondiali”.

L’Italia tornerà in campo il 29 dicembre a Porec, – sempre in Croazia -, per un’amichevole contro i padroni di casa (alle ore 17:30). Poi dal 2 gennaio 2025, la Yellow Cup di Winterthur: previste tre amichevoli contro Svizzera, Kosovo e Olanda fra 3 e 5 gennaio.